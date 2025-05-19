Yaşam Keyfi ile kültür sanat yolculuğu

Anadolu’nun bitki mirası Salt Beyoğlu’nda hayat buluyor

Salt Beyoğlu’nun Mutfak alanında kapılarını açan “Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi, Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğini botanik illüstrasyon sanatıyla gözler önüne seriyor. Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın ev sahipliği yaptığı sergi, Türkiye’den 47 bitki ressamının 80 eserini bir araya getirerek, tahıllardan sebze-meyvelere, şifalı bitkilerden kültürel amaçlarla kullanılan türlere kadar geniş bir yelpazede Anadolu’nun bitki mirasını tanıtıyor.

Eserler, Anadolu’nun kendine özgü renk, doku, tat ve kokularını yansıtan bir ortak mirası temsil ediyor. Sergi, iklim krizi ve sanayileşmiş tarım modellerinin tarımsal çeşitliliği tehdit ettiği bir dönemde, yerel bitki türlerinin genetik ve kültürel değerine vurgu yapıyor. Biyoçeşitliliğin ve gıda güvenliğinin korunmasında bu mirasın hayati rolü, serginin temel mesajları arasında yer alıyor.

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Genç sanatçıların “Hatırlama Biçimleri” Elgiz Müzesi’nde

İstanbul Rotary Kulübü, genç sanatçılara yönelik sanat fonu programıyla güncel sanat üretimine destek vermeye devam ediyor. Büşra Çeğil, Delal Eken, Xebat Bayram ve Fatoş Güneri Kartal’ın İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle hayata geçirdikleri eserler, Elgiz Müzesi’nde açılan “Hatırlama Biçimleri” sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Begüm Güney’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 31 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Olten Filarmoni Orkestrası sezonu Nils Landgren ile kapatıyor

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek sezon finalinde, caz ve funk müziğini önemli isimlerinden Nils Landgren’e eşlik edecek.

Kırmızı trombonu ve etkileyici sahne performansıyla “The Man with the Red Horn” (Kırmızı Trombonlu Adam) lakabını taşıyan Nils Landgren, kendine özgü vokal tarzı ve trombon tekniğiyle biliniyor. Konserin ilk bölümünde Landgren, Robert Mehmet İkiz ve Hans Andersson ile caz üçlüsü olarak sahne alacak. İkinci bölümde ise Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde funk ve cazın enerjik tınılarını sanatseverlerle buluşturacak.

Beygir Gücü sergisinde son viraj

Uygarlığın en eski ortaklarından biri olan at, yüzyıllardır insanlığın hem ulaşım hem taşıma ihtiyacını karşılayan güçlü ve çevik bir dosttu. Antik Yunan’dan Roma’ya, Ortaçağ’dan Rönesans’a kadar uzanan süreçte, belki de insandan sonra en çok tasvir edilen figürlerden biri olarak sanatın, kültürün ve mitolojinin vazgeçilmez bir objesine dönüştü. Ardından sahneye otomobiller çıktı ve teknoloji kendi estetiğini, hızını ve dilini yarattı. Peki bu iki dünyanın ortak noktası neydi?

Rahmi M. Koç Müzesi’nin, 30’uncu yılına özel olarak hazırladığı “Beygir Gücü” sergisi, sorunun yanıtı için iki ana başlık altında meraklılarını sanat ve mühendislik dünyasında büyüleyici bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. Toplamda 18 farklı ülkeden 2 binin üzerinde obje ve eserin yer aldığı sergi, 10 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.

TEGV’in 30. yılına özel ürünler TEGV Dükkân’da satışta

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 30. kuruluş yıl dönümünü özel ürünlerle kutluyor. “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” sloganıyla Cumhuriyetin değerlerine bağlı, çağdaş nesiller yetiştirmek için çalışan TEGV, 30. yıla özel tasarlanan ürünleri www.tegvdukkan.com adresinde satışa sundu. 30. yıl kokulu mum, logolu cam şişe, termos, bel çantası, TEGV’li çocukların tasarladığı kupa, tükenmez kalem ve eğitime destek kartları gibi ürünler, hediye arayanlar için anlamlı bir seçenek sunuyor. TEGV Dükkân’da ayrıca doğum günü, yılbaşı, nikah ve kurumsal etkinlikler için geniş bir hediye kataloğu bulunuyor. Çanta, cüzdan, anahtarlık, not defteri ve kitap ayracı gibi çeşitli ürünler, kullanıcı dostu platformda yüksek kaliteyle sunuluyor. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir, TEGV’in çocuklara sunduğu eğitim masraflarına destek oluyor.

Eskişehir 4. Kitap Fuarı’nı gezmek için son gün 25 Mayıs

Eskişehir Ticaret Odası – Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen 4. Kitap Fuarı, Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle; Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret Odası’nın destekleriyle gerçekleştiriliyor. 204 marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu bir araya getirecek fuar, 400’e yakın yazar ve şairi okurlarıyla buluşturacak.

Dokuz gün sürecek fuarda, 72 kültür etkinliği düzenlenecek. Panel, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra imza günlerinde Ayşe Yüksel, Banu Avar, Kahraman Tazeoğlu, Mustafa Balbay, Nedim Gürsel, Tuna Kiremitçi, Saygı Öztürk, Ziya Selçuk gibi usta isimler ile Aslı Arslan, Emre Gül, Zeynep Sahra gibi genç yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor. Fuar, kitap, dergi, gazete ve süreli yayınların sergileneceği geniş bir platform sunuyor.

71. Sait Faik Hikâye Armağanı Burçe Bahadır’ın

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı kazanan isim belli oldu. Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle bu yıl 71.’si düzenlenen yarışmada, Burçe Bahadır’ın Şimdi Dönecek Dünya isimli kitabı ödüle layık görüldü.