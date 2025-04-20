Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü giyim markalarına 4,8 milyon TL'lik ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumaya devam ediyor. Bakanlık Reklam Kurulu, mağazalarda ve internet sitelerinde uygulanan 'indirim' kampanyalarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ülkenin önde gelen hazır giyim markalarına ceza kesti.

Takvim'in haberine göre; kurulun yaptığı incelemelerde çok sayıda giyim üreticisinin indirim kampanyalarında kullandığı 'Yüzde 80'e varan' gibi ifadelerin aldatıcı olduğunu tespit etti.

Ayrıca indirimli olduğu iddia edilen ürün fiyatlarının son 30 günlük fiyat periyoduyla karşılaştırıldığında esasen indirim uygulanmadığı da bakanlığın tespitleri arasında yer aldı.

Bunun yanında tüm ülkede reklam kampanyası ile duyurulan ürünlerin stok miktarının çok az olduğu, sanki talep eden herkese ürün yetecekmiş gibi algı oluşturulmasına rağmen bazı ürünlerden stokta sadece 11 adet olduğu da belirlendi.