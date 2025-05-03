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İlk milli helikopter GÖKBEY ilk deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk milli Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY, bugün ilk deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamlayarak TEKNOFEST kapsamında KKTC'ye ulaştı.

Haber Merkezi
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İlk milli helikopter GÖKBEY ilk deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamladı
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Türkiye'nin ilk milli Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY, bugün ilk deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamlayarak TEKNOFEST kapsamında KKTC'ye ulaştı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk milli Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY, Jandarma Genel Komutanlığına teslimatının ardından bugün ilk deniz aşırı uçuşunu başarıyla tamamlayarak TEKNOFEST kapsamında KKTC'ye ulaştı. Milli gücümüz, Gök Vatanımızda başarılarımıza başarı katmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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