Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Elektriği KKTC’ye getiriyoruz

TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan "Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:,

Coşkuyla, enerjisiyle, sevdasıyla Kıbrıs’ta muhteşem bir teknoloji rüzgârı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyecanınız coşkunuz tutkunuz daim olsun. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız T3 vakfımıza festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"Kıbrıs’ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor"

Bir dünya markası haline gelen Teknofest'in on birincisini Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiriyoruz. Drone Şampiyonası’nda uçan araba simülasyon yarışmasına sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine robotik ve yazılımlardan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Her birinin gerisinde büyük emekler fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs’ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor.

"İki devlet olarak tek yüreği ortak istikbali"

Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz.

"51 yıl önce buradaydık yine buradayız"

Bunu bilmeyenler bilsin duymayanlar duysun. Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık yine buradayız. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yâd ediyor hayatta olan gazilerimize Mevla’dan hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.

"Türkiye idealimiz için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık"

Tam bağımsız Türkiye idealimiz için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar’ındır. Bu yollara revan olduğumuzda bize boşuna heveslenmeyin yapamazsınız başaramazsınız diyenlere bugün en güzel cevabı işte sizlerle veriyoruz. Milli uçağımız insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma muharip insansız uçağımız Anka üç jet motorlu eğitim ve Taarruz uçağımız, yeni nesil temelli eğitim uçağımız Hürkuş ve TCG Anadolu ise mavi vatanda bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.

"İstanbul'daki diploma sahtekarlığı gibi bir olay daha teşkil edemeyecek"

Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin ürettiği teknolojiyle çok daha müreffeh bir Türkiye, çok daha iyi bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşaa edeceğiz. Eğitim, teknoloji ve spor alanında sizlerin yanındayız. Yeni okulların yanı sıra, mevcut okulların tadilatı ile depreme hazırlıyoruz. Adayı bir eğitim alanına çeviriyoruz. Türkiye'de hangi imkanlar varsa KKTC'de de aynı imkanlar olacak. Son dönemlerde kamuoyumuzu da ilgilendiren İstanbul'daki diploma sahtekarlığı gibi bir olay daha teşkil edemeyecek. Gençlerimizin spor yapmasını teşvik ediyoruz. Bu alanda spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşaa ediyoruz. Adada genelinde 5 binada 7 bin 26 öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz. Burada şu müjdeyi de vermek isterim; Elektronik devlet uygulamasında sona gelindi. Çok yakında uygulamanın lansmanı yapılacak.

"Suyu getirdik, elekririği de getiriyoruz"

Türkiye'den KKTC'ye denizin altında suyu getirdik. Şimdi ikinci etap, inşallah elektriği de getireceğiz. Su ve elektrik anlamında inşallah KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Gözleri karanlığa alışkın olanlar, aydınlıktan korkacaklardır. Kıbrıs Türkü'nden uzak duranlar elbette TEKNOFEST'ten rahatsız olacaklardır. Kılık kıyafetten rahatsız olanlar, faşizan tavırlar sergileyenler elbette buradan rahatsız olacaklardır. Buradan sen kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun? Biz bununla ilgili çok mücadele verdik ve bu mücadeleyle buralara geldik.

"Boykot çağrısı yapan marjinal tipler hayal kırıklığına uğradılar"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün hoş görünün barışın merkezi olmaya devam edecektir. Bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyiz. Boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Meydan tıklım tıklım dolu aynen Türkiye’de olduğu gibi boykot dediği için satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu.

Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı

İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum."