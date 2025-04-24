MSB'den 'Eurofighter' açıklaması: Süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kararlılık ve azimle mücadele ettiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir. Ayrıca Suriye’deki harekât bölgelerinde mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 şahıs yakalandı"

Tuğamiral Aktürk ayrıca 22 Nisan’da teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 Nisan’da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’a Allah’tan rahmet diledi.

Hudut hattının dünya standartlarında korunduğunun altını çizen Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 şahıs yakalanmış, bin 905 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 562, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 25 bin 614 olmuştur" şeklinde konuştu.

Yunanistan ile ilişkiler çerçevesinde; Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turunun 28 Nisan tarihinde Selanik’te yapılacağını bildiren Aktürk, ayrıca 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edeceğini duyurdu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Gazze’de akan kanın durdurulması yönündeki tüm çağrılara rağmen İsrail kan dökmeye, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve barış perspektifinden uzak yaklaşımlar sergilemeye devam etmektedir. Gazze’ye insani yardım akışının sağlanması ve daimî ateşkesin geciktirilmeden uygulanması şarttır. Uluslararası toplum; Filistin, Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail’e engel olma sorumluluğunu en kısa zamanda üstlenmelidir" dedi.

Yerli ve milli savunma sanayi ile Silahlı Kuvvetlerin imkan ve kabiliyetlerinin arttığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Ulusal ve uluslararası güç ve etkinliğimizin artırılması amacıyla geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile SUNGUR Füzesi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Sayın Millî Savunma Bakan Yardımcımız Musa Heybet, 19-22 Nisan tarihleri arasında Bağdat’ta gerçekleştirilen IQDEX Uluslararası Savunma Fuarı’na katılarak Bakanlığımıza bağlı ASFAT başta olmak üzere yerli ve millî savunma sanayi şirketlerimizin stantlarını ziyaret etmiş, Irak Sanayileşme Kurumu Başkan Yardımcısı ile ‘Niyet Beyanı’ imzalamıştır. Söz konusu fuar kapsamında Bakanlığımıza bağlı ASFAT ve YDA ortaklığıyla kurulan AYDA şirketi ile Irak Savunma Sanayi Komitesi arasında ‘Topçu Mühimmatı Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Transferi’ konusunda ortaklık anlaşması imzalanmıştır" şeklinde konuştu.

Ayrıca Tuğamiral Aktürk Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 30 Nisan tarihinden itibaren e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebileceğini açıkladı.

İstanbul depremine yönelik alınan tedbirler

Bakanlık kaynakları ise, dün İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası alınan tedbirlere ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Dün İstanbul ilimize bağlı Silivri ilçesi açıklarında 6.2 büyüklüğünde, meydana gelen deprem haberinin alınmasına müteakip Lojistik Genel Müdürlüğümüze bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelimiz derhal faaliyete başlamıştır. Ayrıca AFAD’a, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlığımız Birimleri ile koordinasyon kurulmuş, 1’inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri aktif hale getirilmiştir. Ayrıca 1’inci Ordu Komutan Vekilimiz İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi’ne katılım sağlamış, Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir. Gelişmeler ilgili tüm birimlerle koordineli olarak takip edilmektedir."

EUROFİGHTER tedarikinde son durum

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya’nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şuana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir."

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına atılan bildiriler

Bakanlık kaynakları, Irak’ın Kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarına atılan ve teröristlere teslim olmaları çağrısı yapan bildirilerle ilgili sorulara şu cevabı verdi:

"Terör örgütü PKK’nın kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek alt kadrolarda bulunan kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek, terörle mücadelede devletimizin kararlılığını göstermek, silahlı mücadelenin bir çıkış yolu olmadığını, tek çarenin Türk adaletine teslim olmak olduğunu anlatmak maksadıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler Irak’ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılmaktadır."

GKRY Başbiskoposu’nun açıklamaları

Bakanlık kaynakları, GKRY Başpiskoposu’nun Kıbrıs’taki Türkleri hedef alan açıklamalarına şu sözlerle cevap verdi:

"GKRY Başpiskoposu’nun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirmek gerekir. Son açıklamalar, Kıbrıs Adası’nda bugüne dek çözümsüzlüğe sebep olan, ayrımcı, fanatik ve provokatif zihniyetin en açık tezahürlerinden birisidir. Tarihsel gerçekleri yok sayan, mevcut durumu ve Türkiye’nin Kıbrıs Adası’ndaki varlığını çarpıtan bu zihniyet; barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önünde ki en büyük engeldir.

Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef almaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit ortaklarıdır ve hiçbir güç onları bu topraklardan çıkarmaya muktedir olamayacaktır.

GKRY’yi, şiddet ve düşmanlık dili yerine aklıselimle hareket etmeye, iki halkın egemen eşitliği temelinde bir çözüme katkı sunmaya davet ediyoruz. Bugün Kıbrıs Adası’nda barış hâkimse bunun Türkiye sayesinde olduğu hatırlanmalıdır. Türkiye, GKRY’nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada’da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecektir."

Suriye’deki son durum

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

"Suriye’nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Bu kapsamda Tişrin Barajı’nın Suriye Yeni Hükümeti’ne teslimi hususu yakından takip edilmektedir. Suriye yönetiminden gelen talepler, başta DEAŞ olmak üzere terör tehditlerine karşı ortak mücadele üzerine yoğunlaşmaktadır. Bilindiği üzere 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmişti.

Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye’nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

"Suriye’de teşkil edilmesi planlanan Birleşik Harekât Merkezine yönelik ilgili ülkelerin katılımı ile teknik toplantılar devam etmektedir"

Hava Harp Okulu’nun taşınacağı iddiaları ve peç olayı Bakanlık kaynakları, Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınacağı iddiaları ve Konya’da yaşanan Peç olayına dair sorulara şunları söyledi:

"Son dönemde aralarında gazeteci ve emekli askerlerin de olduğu bazı kişiler tarafından şahsi çıkar ve siyasi saiklerle Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarının giderek arttığı gözlenmektedir. Şan ve şerefle görev yapan Mehmetçiğin fedakârca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani değerlerle bağdaşmamaktadır.

Bir kısmı dedikodu niteliğindeki eksik ve yanlış bilgileri içeren ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve haberlerin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler yaratmaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri, millî güvenliğimizin teminatı olarak, büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli söylemler, sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin görevlerini icra ettiği ve hiç olmadığı kadar şeffaf olduğu bu dönemde Bakanlığımızdan konuyla ilgili bilgi talep edilmeden yapılan haber, paylaşım ve yorumların maksatlı ve art niyetli olduğu aşikârdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan hiçbir iftira, karalama ve yalan kampanyası amacına ulaşamayacaktır. Kamuoyunun; Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef göstermeye, yıpratmaya ve algı oluşturmaya yönelik yanıltıcı ve maksatlı haberlere karşı dikkatli olması, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır. Asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreçler ivedilikle başlatılmakta ve titizlikle takip edilmektedir."