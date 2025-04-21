Rusya'nın Kuzey Kore yapımı ÇNRA kullandığı doğrulandı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında Kuzey Kore yapımı çok namlulu roketatar sistemleri kullandığı doğrulandı. Ukraynalı gazeteci Yurii Butusov tarafından yapılan haberde, Rus ordusuna ait bir hangarın içinde Kuzey Kore yapımı 240 mm M1991 çok namlulu roketatarın (ÇNRA) yer aldığı video görüntüleri yayınlandı.

Rusya Kuzey Kore yapımı ÇNRA kullanıyor

Defence Blog tarafından yapılan habere göre söz konusu Kuzey Kore üretimi ÇNRA’ların Rusya’da görüldüğü uzun süredir istihbarat tarafından rapor edilmekteydi. Ayrıca M1991 ÇNRA’nın Rusya’da kullanımına yönelik ilk video teyidi olarak aktarılan görüntülerde sistemin modernize edilerek sahaya sürüldüğü de ifade edildi.

Rusya-Ukrayna sahasında başta FPV dronlar olmak üzere artan insansız sistemlerin kullanımı, muharebe ortamında yeni bulunacak araçlar için modernizasyonu gerekli kılıyor. Bu bağlamda M1991 ÇNRA’nın da saha gereksinimleri çerçevesinde Ukrayna’nın FPV drone saldırılarına karşı koymak için çeşitli modernizasyonlardan geçtiği aktarılmakta. Geçtiğimiz süreçte Ukrayna tarafında da IRIS-T hava savunma sistemlerine yönelik, İHA saldırılarına karşı zırh plakaları entegre edildiği görülmüştü.

Görüntüler, M1991’in Rusya’nın envanterindeki varlığına yönelik ilk görsel teyide işaret etse de, daha önce konuşlandırıldığına dair raporlar Kasım 2024’te de ortaya çıkmıştı. M1991’in yeni hassas güdümlü sistemler kadar isabetli olmadığı belirtilse de, sahip olduğu ham ateş gücünün halihazırda Kuzey Kore’nin kısa menzilli balistik füzeleri ve obüsleriyle mücadele eden Ukrayna kuvvetlerine yeni bir tehdit daha eklediği aktarılıyor.