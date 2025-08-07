Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatıyla hedefi yerle bir etti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI, ALPAGUT ve EREN ile hedefi yerle bir etti

STM ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT ve EREN Mühimmatı ile Bayraktar AKINCI başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar duyurdu

NeXT Sosyal hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," Bayraktar AKINCI, ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Atış Testi. EREN Mühimmat Atış Testi" dedi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz’de, "STM-ROKETSAN iş birliği ile geliştirdiğimiz, Milli Mühendislik eserimiz Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT, Bayraktar AKINCI TİHA’ dan yapılan test uçuşunu başarıyla geride bıraktı" ifadelerini kullandı.