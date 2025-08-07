  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatıyla hedefi yerle bir etti
Takip Et

Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatıyla hedefi yerle bir etti

Bayraktar AKINCI TİHA bir kez daha gövde gösterisi yaptı. Baykar, STM ve ROKETSAN iş birliğiyle geliştirilen sistem testinde AKINCI TİHA, LPAGUT ve EREN mühimmatıyla hedefi başarıyla vurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatıyla hedefi yerle bir etti
Takip Et

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI, ALPAGUT ve EREN ile hedefi yerle bir etti

STM ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT ve EREN Mühimmatı ile Bayraktar AKINCI başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar duyurdu

NeXT Sosyal hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," Bayraktar AKINCI, ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Atış Testi. EREN Mühimmat Atış Testi" dedi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz’de, "STM-ROKETSAN iş birliği ile geliştirdiğimiz, Milli Mühendislik eserimiz Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT, Bayraktar AKINCI TİHA’ dan yapılan test uçuşunu başarıyla geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

Newsweek: KAAN, F-35 savaş uçağıyla rekabet edebilir!Newsweek: KAAN, F-35 savaş uçağıyla rekabet edebilir!Savunma Sanayi
Savunma sanayi devi için 8 aracı kurum fiyat verdi * Yüzde 36 prim potansiyeli var!Savunma sanayi devi için 8 aracı kurum fiyat verdi * Yüzde 36 prim potansiyeli var!Ekonomi
Togg, küresel rakipleri Tesla, BYD ve KIA’yı solladı! Yılın 7 ayında zirveye oturduTogg, küresel rakipleri Tesla, BYD ve KIA’yı solladı! Yılın 7 ayında zirveye oturduOtomotiv
Savunma Sanayi
Newsweek: KAAN, F-35 savaş uçağıyla rekabet edebilir!
KAAN, F-35 savaş uçağıyla rekabet edebilir!
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini başarıyla vurdu
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini başarıyla vurdu
Savunmada kritik mineral darboğazı
Savunmada kritik mineral darboğazı
Helsing, bomba taşıyan insansız hava aracı geliştirmeyi planlıyor
Helsing, bomba taşıyan insansız hava aracı geliştirmeyi planlıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, HAVELSAN heyeti ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, HAVELSAN heyeti ile görüştü
Dünyanın ilk insansız paramotoru sahneye çıktı
Dünyanın ilk insansız paramotoru sahneye çıktı