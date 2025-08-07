  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. Newsweek: KAAN, F-35 savaş uçağıyla rekabet edebilir!
Yerli ve milli savaş uçağı KAAN, ABD basının gündeminde. Newsweek dergisi KAAN'ın F-35 ile rekabet edebilir pozisyonunda olduğunu yazdı. Endonezya ile yapılan satış anlaşmasını sayfalarına taşıdı, KAAN'ın daha erişilebilir bir alternatif olarak öne çıktığı vurgulandı.

Türkiye’nin yerli üretim beşinci nesil savaş uçağı KAAN, yalnızca gökyüzünde değil, küresel savunma pazarında da ses getiriyor.

ABD'nin önde gelen dergilerinden Newsweek, milli savaş uçağı KAAN'ı "NATO müttefikinin jet avcı uçağı, ABD'nin F-35 satışlarıyla rekabet ediyor." manşetiyle sayfalarına taşıdı.

Newsweek, KAAN'ın Amerikan üretimi F-35 savaş uçaklarına rakip olduğunu yazdı. KAAN savaş uçağının daha erişilebilir bir alternatif olarak konumlandığı vurgulandı.

Endonezya ile anlaşmaya dikkat çekildi

Endonezya ile imzalanan 48 uçaklık ilk ihracat anlaşması, dünya savunma sanayiinde en çok dikkati çeken gelişmelerden biri olmuştu.

TRT Haber'in aktardığına göre Newsweek, bu satışa da sayfalarında yer verdi.

"Türkiye, dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya ile 48 uçaklık ilk ihracat anlaşmasını imzaladı." ifadesini kullandı.

Newsweek'e göre Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı üretmesi Batı teknolojisine bağımlılıktan da kurtarıyor.

Dünyanın en büyük ülkelerinin yer aldığı teknoloji alanında önemli ilerleme kaydediliyor.

Dergi ayrıca Bayraktar TB2'nin Ukrayna'daki başarısına da vurgu yaptı. Bu başarıyla birlikte Türk savunma sanayiine ilginin daha da arttığı belirtildi.

Savunma Sanayi
