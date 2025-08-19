Uzmanlar yorumladı: Türkiye neden balistik füzelere yöneliyor?

Bazı uzmanlara göre uluslararası antlaşmalardan kaynaklı yaptırımlardan kaçınmak adına bu sistemlerin azami menzilleri olduğundan daha az açıklanıyor.

Halihazırda Türk ordusunun envanterinde bulunan Bora ve Tayfun gibi balistik füzeler yaklaşık 300 km menzilleriyle komşu başkentlere ulaşabilecek kapasitede.

Irak, İsrail, İran, Rusya gibi ülkelerin bazı bölgeleri ise 750 km menzilde.

Uzmanlara göre bundan uzun menzilli silahlar Türkiye'nin savunma öncelikleri ve bölge ilişkileri göz önünde tutulduğunda stratejik olarak düşük öneme sahip.

"Türkiye'nin seyirci kalması beklenemez"

Peki Türkiye neden son dönemde daha uzun menzilli silahlara öncelik veriyor?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD merkezli Atlantic Council düşünce kuruluşundan kıdemli araştırmacı Dr. Rich Outzen, Ankara'nın caydırıcılık için İran gibi komşuları ile benzer menzillerde silahlara sahip olmayı hedeflediği yorumunu yaptı:

"Bence Türkiye, İran'ın maruz kaldığı karşılığı gördü. Yabancı bir askeri gücün stratejik tesisleri ya da hedefleri vurmasını istemiyor.

"Biri Ankara ya da İstanbul'a füze ve drone'larla saldırırsa buna eşit güçte karşılık verebilmek istiyor."

Doç. Dr. Sıtkı Egeli, Türkiye'nin içinde bulunduğu jeostratejik ortamın yıllar içinde balistik füzeler lehine kaydığını kaydetti ve Tayfun gibi bir zamanlar yüksek maliyetli bulunan sistemlerin "taktik açıdan yararlı hale geldiği" değerlendirmesini yaptı:

"Bütün etrafındaki coğrafyada orta menzil balistik füzelere ilginin olduğu bir ortamda Türkiye'nin de seyirci kalmaması beklenir."

Ancak Egeli, Türkiye'nin komşularını riske atmadan füzeyi azami menzili olduğu tahmin edilen 800 ila 1000 km mesafede test edemeyeceğine dikkat çekti.

Basında yer alan haberlerden yola çıkarak bu denemelerin muhtemelen Somali'den Hint Okyanusu'na doğru yapılmasının planlandığını söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin başkent Mogadişu'da bir uzay ve roket fırlatma üssü kuracağını duyurmuştu.

Türkiye'de bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

"Hava ve füze savunması çok çetrefilli bir problem"

Savunma sanayi alanında geçtiğimiz yıldan bu yana sık sık manşetlerde yer bulan başka bir unsur ise Türkiye'nin yeni hava savunma sistemi Çelik Kubbe.

"Sistemler sistemi" olarak adlandırılan Çelik Kubbe alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin entegre edildiği bir "savunma mimarisi" olarak çalışıyor.

Ric Outzen, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların hava savunma konusunda Türkiye'ye önemli doneler sağladığını söyledi:

"Türk strateji uzmanları bir şeyin farkına vardı: hipersonik füzelere karşı savunma, bilişsel harp ve katmanlı hava savunma gibi alanlarda eksikler var.

"Hiçbir ülke saldırıya uğramayacağını varsayamaz. Bu yüzden herkes katmanlı hava savunma sistemleriyle boşlukları doldurmaya çalışıyor.

"Türkiye özelinde Çelik Kubbe içinde tüm tehditlere karşı unsurlar mevcut. Ama açıkçası bunlar muazzam karmaşık mühendislik süreçleri.