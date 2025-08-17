Her gemi uçak gemisi olacak! Çin, dikey kalkabilen jet motorlu İHA'yı tanıttı

Çin'den deniz savaşlarında devrim: Yüksek hızlı VTOL jet İHA tanıtıldı

Çinli havacılık mühendisleri, deniz savaş doktrinini kökten değiştirebilecek dünyanın ilk yüksek hızlı, dikey iniş-kalkış yapabilen (VTOL) jet motorlu insansız hava aracını (İHA) tanıttı.

Donanımhaber'in aktardığı bilgilere göre Beihang Üniversitesi tarafından geliştirilen bu yenilikçi platform, pist veya uçak gemisi ihtiyacı olmadan sıradan savaş gemilerinden kalkış yapabiliyor, ardından jet moduna geçerek yüksek hız ve uzun menzil kabiliyeti sunuyor.

Jet hızı ve helikopter esnekliği bir arada



Çin’in yeni nesil İHA’sı, hem helikopter gibi dikey kalkış ve iniş yapabiliyor hem de jet motoru sayesinde saatte 230 km hızla seyir edebiliyor. Bu özelliğiyle, benzer teknolojilere sahip ABD Hava Kuvvetleri’nin XQ-58A Valkyrie insansız uçağından ayrışıyor; çünkü kalkış için ne uzun piste ne de uçak gemisine ihtiyaç duyuyor.

Her savaş gemisi, bir uçak gemisine dönüşecek



Tasarımın en dikkat çekici yönü, çift sistemli aerodinamik mimarisi. Kalkış ve inişte gövde altındaki kompakt rotorlar devreye giriyor, yatay uçuşa geçildiğinde ise mini turbojet motor sistemi çalışıyor. Kalkış sonrası rotorlar özel bir mekanizma ile kapatılıyor. Bu sayede rüzgar direnci %60 oranında azaltılıyor ve İHA, damla formuna sahip verimli bir jet silüetine dönüşüyor.

Bu teknolojik atılım sayesinde, Çin donanmasına ait destroyer ve fırkateyn gibi büyük savaş gemileri, birer taşınabilir ileri harekât üssü haline gelebilecek. İHA’nın temel görevleri arasında yüksek hızlı keşif ve hafif saldırı operasyonları bulunuyor.

Yüksek dayanım, düşük maliyet

Prototipin geliştirme süreci 10 yılı aşkın bir süreye yayıldı. Gövdede, 700°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı özel karbon fiber kompozitler kullanıldı. İHA, sadece güçlü değil, aynı zamanda maliyet açısından da etkin olacak şekilde tasarlandı. Gelişmiş kontrol algoritmaları, rotor uçuş modundan jet uçuş moduna sarsıntısız geçiş sağlıyor.

Testlerde 45 kg’lık prototip, 230 km/s (0,2 mach) hıza ulaştı. İlerleyen aşamalarda daha ağır ve silahlı versiyonların geliştirilmesi bekleniyor.