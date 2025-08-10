  1. Ekonomim
Roketsan duyurdu: Taktik füze sistemine yeni kabiliyet

ROKETSAN, taktik füze silah sistemi KMC-U'ya komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldığını duyurdu.

Türk savunma sanayisinin öncü isimlerinden Roketsan, geliştirdiği Taktik Füze Silah Sistemi KMC-U’ya yeni bir özellik ekledi. Roketsan, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

AGMOSS projesi kapsamında komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandı

Roketsan tarafından taktik füze sistemine yeni komuta kontrol merkezi özelliği kazandırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak amacıyla geliştirilen Taktik Füze Silah Sistemi KMC-U, AGMOSS projesi kapsamında komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandı. Bu sayede sahada tek merkezden tam hâkimiyet sağlanıyor. Yeni teknoloji ve çözümlerle savunma kapasitesi artırılıyor.

