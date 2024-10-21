  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. HÜRJET bir ilki gerçekleştirdi! Ses hızının üzerine çıktı: İşte o anlar
Takip Et

HÜRJET bir ilki gerçekleştirdi! Ses hızının üzerine çıktı: İşte o anlar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş testi için Mürted Hava Meydanı'ndan havalanırken görüntülendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HÜRJET bir ilki gerçekleştirdi! Ses hızının üzerine çıktı: İşte o anlar
Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için gökyüzüne doğru havalandı.

Ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi

TUSAŞ tarafından üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, planlı ve kontrollü bir şekilde Mürted Hava Meydanı'ndan saat 09.45'te havalanarak gökyüzü ile buluştu. Ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için gökyüzüne doğru havalanan HÜRJET'e bir adet F-16 savaş uçağı eşlik ediyor.

DAEŞ'ten bomba yapımı eğitimi alan şüpheli İstanbul'da yakalandıDAEŞ'ten bomba yapımı eğitimi alan şüpheli İstanbul'da yakalandıGündem

 

Milli SİHA’lar ‘GÖKKURT’ ile gücüne güç katacak! Daha uzağı vurabilecekMilli SİHA’lar ‘GÖKKURT’ ile gücüne güç katacak! Daha uzağı vurabilecekTeknoloji

 

Savunma Sanayi
İsrail, AUSA 2024 fuarında yeni kısa menzilli füzesini tanıttı
İsrail, AUSA 2024 fuarında yeni kısa menzilli füzesini tanıttı
B-2 Spirit hayalet bombardıman uçakları Yemen’de Husilere karşı ilk kez kullanıldı
B-2 Spirit hayalet bombardıman uçakları Yemen’de Husilere karşı ilk kez kullanıldı
ABD obüslerini yenileme telaşına girdi! 5 şirket arasından seçim yapacak
ABD obüslerini yenileme telaşına girdi! 5 şirket arasından seçim yapacak
Almanya, Ukrayna’ya ağır teçhizat tedarikinde geri adım attı
Almanya, Ukrayna’ya ağır teçhizat tedarikinde geri adım attı
Pentagon’dan İHA’lara karşı savunma sistemi hamlesi! 250 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Pentagon’dan İHA’lara karşı savunma sistemi hamlesi! 250 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
ABD Ordusu topçu mühimmatı üretimini artırıyor
ABD Ordusu topçu mühimmatı üretimini artırıyor