HAVELSAN Hindistan’da SIMAERO’ya Airbus A320 simülatörü sattı

Türk Savunma Sanayii’nin yazılım evi ve simülasyon teknoloji merkezi HAVELSAN, sivil pazarda önemli bir ihracata imza attı. HAVELSAN, Airbus A320 FFS (Full Flight Simulator-Tam Uçuş Simülatörü) sistemini Fransa merkezli SIMAERO şirketinin Hindistan’daki eğitim merkezine sattı. Böylelikle simülatörün yurtdışına ilk ihracatı da başarıyla gerçekleşmiş oldu.

Bu adımla birlikte HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil uçuş simülatörünün kullanıcı sayısı Türk Hava Yolları, Gözen Holding’in IFTC şirketi ile birlikte üçe yükseldi.

Anlaşma ile ilgili imza töreni Hindistan’da yapıldı. HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile SIMAERO Hindistan Genel Müdürü Khusbeg Jattana’nın katıldığı törenle imzalanan anlaşma sonrasında 12 ay içinde simülatörün üretimi tamamlanacak. Ardından sertifikasyon süreci sonrasında Airbus A320 SIMAERO şirketine teslim edilecek.

200 milyon Euro’luk yatırım

Hindistan, sivil havacılığın dünyada en hızlı büyüdüğü ilk 3 pazarda yer alıyor. Ülkenin toplam yolcu uçağı siparişi 1500’e ulaşmış durumda. Fransız şirket SIMAERO, önümüzdeki 10 yıllık süreçte toplam 200 milyon Euro’luk havacılık eğitimi yatırımı yapmayı planlıyor.

Kurulacak tesislerde 8 adet A320neo, ATR72-600 ve Boeing 737 simülatörleri olacak. Merkez ayrıca talep doğrultusunda 2026 ve 2027 yıllarında geniş gövdeli uçak simülatörlerinin eklenmesini de yatırım planına aldı.

HAVELSAN'ın SEMAERO ile ortaklık kurması hakkında Türkiye'nin Hindistan Büyükelçisi Fırat Sunel şunları söyledi: "Hindistan ve Türkiye arasında birçok iş birliği alanı var. Ticaret, sağlık, tarım, kültür ve turizm alanlarında yakın ilişkilerimizin hızla gelişmesini ekliyoruz”

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise “Sivil sektör için ilk simülatör ihracatımızı gerçekleştirdik. Hindistan pazarı hızla büyüyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

HAVELSAN sivil pazarda büyüyor

Bu konuda ilk adım HAVELSAN ile atıldı. Türk Hava Yolları ile birlikte Boeing 737NG, 737 MAX ve Airbus A320 serileri için çalışma yapan HAVELSAN 5 simülatörü teslim etti. Geçtiğimiz yaz HAVELSAN simülatör kullanıcıları arasına Gözen Holding bünyesindeki IFTC de katıldı. IFTC, Antalya’daki merkezine bir adet Airbus A320 simülatörü aldı.