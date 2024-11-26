Türkiye'nin ham petrol ithalatı eylülde yüzde 43,06 azaldı

Türkiye'nin ham petrol ithalatı eylül ayında yüzde 43,06 azalarak 1.686.454,24 ton olarak oldu.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı eylül ayında 2023 yılı eylül ayına göre, toplam ithalat yüzde 25,49 azalarak 3.250.018,82 ton olurken, ham petrol ithalatı yüzde 43,06 azalarak 1.686.454,24 ton oldu. Motorin türleri ithalatı yüzde 14,95 artarak 1.162.859,45 ton olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı eylül ayında 2023 yılı eylül ayına göre, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 28,97 azalarak 2.328.669,08 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri üretimi yüzde 28,41 azalarak 938.491,28 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri üretimi yüzde 6,28 azalarak 455.587,17 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları üretimi yüzde 17,27 azalarak 461.790,29 ton olarak gerçekleşmiştir.

Toplam ihracat yüzde 30,78 azalarak 839.427,45 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri ihracatı yüzde 93,24 azalarak 12.854,15 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri ihracatı yüzde 84,47 azalarak 20.743,53 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 0,61 azalarak 521.187,31 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 54,11 azalarak 63.033,68 ton olarak gerçekleşmiştir.

Toplam petrol ürünü satışları yüzde 0,32 artarak 2.822.137,48 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri satışları yüzde 12,55 artarak 434.783,21 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri satışları yüzde 1,65 azalarak 2.238.881,76 ton olarak gerçekleşmiştir.

Toplam ihrakiye satışları yüzde 3,96 azalarak 327.048,24 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları satışları yüzde 9,23 azalarak 142.148,33 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları satışları yüzde 3,67 azalarak 117,572,60 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri satışları yüzde 0,06 artarak 50.485,26 ton olarak gerçekleşmiştir.

Motorin türlerinde 64.471,30 ton akaryakıt ve 10.338,90 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtlarında 114.084,95 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtlarında 38.160,59 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir."