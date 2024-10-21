Milli SİHA’lar ‘GÖKKURT’ ile gücüne güç katacak! Daha uzağı vurabilecek

Türk Savunma Sanayii’nde milli SİHA’lar GÖKKURT ile elini güçlendirecek. Halihazırda pek çok akıllı muhimmat bulunurken, aileye dahil olan GÖKKURT ile SİHA’ların gücüne güç katılacak.

ASTECH DEFENCE, 22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarında (SAHA EXPO 2024), GÖKKURT Akıllı Mühimmat Ailesi'ni (GAM) ilk kez sergileyecek.

SİHA’LAR DAHA UZAĞI VURABİLECEK

İHA/SİHA’lar ve sabit kanatlı hava araçları için geliştirilen bu mini akıllı silah sistemleri ailesi, 20 kilometre menzilli GAM-A, 40 kilometre menzilli GAM-B ve 80 kilometre menzilli GAM-D olmak üzere 3 farklı silah sisteminden oluşuyor.

Modüler yapısı sayesinde 4 farklı arayıcı başlık ve 2 farklı harp başlığı seçeneğiyle görev gereksinimlerine göre özelleştirilebilen GAM ailesi, ANS/KKS güdüm ve arayıcı teknolojileri ile sabit ve hareketli hedeflere hassas vuruş kabiliyeti sağlıyor.

Öte yandan tüm sistemlerde ana gövde, aviyonik sistemler ve platform arayüzü ortak bileşenlerden oluşuyor. GAM-A temel konfigürasyonu temsil ederken, GAM-B ve GAM-D modellerinde ana gövdeye farklı kanat kitleri entegre ediliyor.

GAM-D modelinde, artırılmış menzil ve dolanma (loitering) kabiliyeti sağlayan itki sistemi yer alıyor. GAM ürün ailesi, 20, 40 ve 80 kilometrenin üzerindeki menzil seçenekleri ve 16 kilogramlık harp başlıkları ile muharebe alanında kullanıcıya operasyonel üstünlük sağlayacak.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, yarın başlayacak.