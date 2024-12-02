ABD’nin Hades Programı’nda ilk teslimat gerçekleşti

ABD Ordusu’nun Hades Programı kapsamında Bombardier Defense, ilk Global 6500 uçağını teslim etti. ABD Senatörü Jerry Moran, Kansas eyaleti yetkilileri ve ABD Ordusu liderlerinin katılımlarıyla düzenlenen teslimat töreni 25 Kasım günü Kansas’da gerçekleşti. İlk prototipin teslimatı; yeni nesil istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) çözümüne yönelik programın sistem entegrasyonu aşamasına geçişini başlattı.

"Yeni platform, ABD’nin hava askeri istihbaratını modernleştirme hedefine doğru önemli bir kilometre taşı olacak"

Bombardier tarafından geliştirilen Global 6500 uçağının yüksek performanslı yetenekleriyle desteklenen sabit kanatlı yeni platform, ABD Ordusu’nun havadan tespit yeteneklerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak. Buna ek olarak ABD’nin hava askeri istihbaratını modernleştirme hedefine doğru önemli bir kilometre taşı olacak.

ABD HQDA G-2 ISR Proje Müdürü Andrew Evans, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Bombardier Defense ile olan ortaklığımızdan ve Kansas eyaletindeki görev odaklı profesyonellerden gurur duyuyoruz. Global 6500 uçağının performansını, çok yönlülüğünü ve güvenilirliğini öncelikli istihbarat gereksinimlerine uygun modern yüklerle birleştirerek açabileceğimiz fırsatları görmekten heyecan duyuyoruz. HADES Programı, ABD Ordusu’nun veri toplama stratejisinin merkezinde yer almaktadır. Bu uçak, ordunun ve ortak kuvvetlerin tüm veri toplama gereksinimlerine yönelik olarak zamanında, ilgili ve hızlı yanıt verebilecek kapasite, menzil, yük taşıma kapasitesi, hız ve dayanıklılığı bize sunuyor.”

Global 6500'ün özellikleri

ABD’ye teslimatı yapılan platform; AEW&C uçaklarına göre daha hızlı, daha uzun süreli ve daha yüksek irtifada uçma kabiliyeti sunarak hava tabanlı ISR görevlerinin performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Global 6500; askeri kuruluşlar için güvenilirlik, operasyonel erişim ve genişletilmiş çalışma alanları gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Maksimum 18 saat kesintisiz uçuş süresi ve bakım aralıkları arasında 750 uçuş saati sunan Global 6500, %99.83 göreve hazırlık oranına sahip olup havadan tespit gibi operasyonlarda ideal bir tercih olarak öne çıkmaktadır.

Hades Programı

ABD Ordusu’nun isterleri doğrultusunda; sinyal istihbaratı (SIGINT), sentetik açıklık radar/ hareketli hedef göstergesi ve modernize edilmiş, savaşta kanıtlanmış yazılımlarla entegre edilmiş diğer özelliklerle donatılmış hava tabanlı ISR sistemlerinden oluşan bir filo oluşturulmak üzere Hades Programı başlatılmıştır.

Program çerçevesinde geliştirilecek uçaklar 70 bin feet’e kadar olan irtifalarda görev yapabilme kapasitesine sahiptir. Programın amacı; hızlı bir şekilde durum farkındalığı elde etmek ve sürdürmek, hareket özgürlüğünü sağlamak, bilgi üstünlüğü elde etmek ve çoklu alan operasyonlarında karar avantajı kazanmak olarak belirlenmiştir.

TWZ tarafından yapılan habere göre HADES Programı, yüksek performans avantajına rağmen gizliliği konusunda sınırlamalara sahiptir. Gelişmiş sensör kapasitelerine sahip olsa da istihbarat toplamak için uzun menzilli hava savunma sistemlerinin menziline girmesi gerekebilir.

Zorlu harp koşullarda hayatta kalması hâlinde HADES uçakları, diğer uçakların hayatta kalabilirliğini sağlamak için kritik bir faktör olacaktır. Öte yandan HADES, yalnızca ordunun geliştirmekte olduğu daha geniş bir ISR mimarisinin bir parçasıdır. Bu mimari, Çoklu Alan Algılama Sistemi (MDSS: Multi-Domain Sensing System) adı verilen bir sistemler ailesini kapsayacaktır. Bu durum ise büyük olasılıkla, stratosferde çalışmak üzere tasarlanmış yüksek irtifa planör tarzı insansız hava araçlarını ve balonlar gibi çeşitli platformları içerecektir.