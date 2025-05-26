ABD'den KAAN'a dikkat çeken övgü: F-35’e güçlü rakip
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savaş uçağı KAAN, ABD basınında kapsamlı bir analizle ele alındı. Yayınlanan değerlendirmede, KAAN’ın düşük radar izi, uzun menzil kabiliyeti ve güçlü taarruz özellikleriyle F-35’e güçlü bir alternatif olabileceği ifade edildi.
Türkiye, savunma sanayiinde attığı büyük adımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son yıllarda geliştirilen platformlar, sistemler ve teknolojik yetenekler yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor.
ABD merkezli Modern Diplomacy dergisinde yayımlanan bir analizde, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN detaylı şekilde ele alındı ve bu alandaki küresel etkisi değerlendirildi.
Türkiye uzun vadede dayanıklı bir savunma altyapısı kurdu
KAAN'ın Türkiye'nin savunma sistemlerinde dış baskılara karşı daha bağımsız hareket etmesini sağladığı vurgulandı.
Türkiye'nin bu sayede hem kendi askeri kontrolünü artırdığı hem de uzun vadede daha dayanıklı bir savunma altyapısı kurduğu belirtildi.
ABD'nin F-35'ine doğrudan rakip
Analizde Türk savaş uçağının düşük radar görünürlüğü, uzun menzil ve yüksek taarruz kabiliyetiyle ABD'nin F-35'ine doğrudan rakip olduğu, ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerin KAAN'a yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.
Bu ilginin yalnızca ABD'nin savunma pazarındaki payını değil, aynı zamanda jeopolitik nüfuzunu da etkileyeceği yorumları yapıldı.