Bakan Kacır: Dünyada İHA pazarının yüzde 70'i Türkiye'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70’i Türkiye’de. Bu milletin öz evlatları Bayraktar’la, Akıncı’yla, ANKA’yla, Aksungur’la, Hürkuş’la, Hürjet’le, ATAK’la, Gökbey’le, KAAN’la, Kızılelma’yla, Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyor" dedi.

Dünyada İHA pazarının yüzde 70'i Türkiye'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk’ın "Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek drone’ların" şeklinde paylaşım yaptığını belirterek, "Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70’i Türkiye’de. Bu milletin öz evlatları Bayraktar’la, Akıncı’yla, ANKA’yla, Aksungur’la, Hürkuş’la, Hürjet’le, ATAK’la, Gökbey’le, KAAN’la, Kızılelma’yla, Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyor" dedi.

"Yakın geçmişte biz İHA'lara Heron diyorduk"

Bakan Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 183 şube başkanı ile bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk’ın "Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek drone’ların" şeklinde paylaşım yaptığını anımsatan Bakan Kacır, "İşte Türkiye onun bahsettiği o geleceğin bir numaralı ülkesidir. Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70’i Türkiye’de. Hâlbuki biz insansız hava aracının ne olduğunu bu kelimelerle tarif etmiyorduk. Yakın geçmişe kadar biz İHA’lara Heron diyorduk. İHA deyince de aklımıza bir tek İhlas Haber Ajansı geliyordu. Bugün neredeyiz, bu milletin öz evlatları Bayraktar’la, Akıncı’yla, ANKA’yla, Aksungur’la, Hürkuş’la, Hürjet’le, ATAK’la, Gökbey’le, KAAN’la, Kızılelma’yla, Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyor bugün. Bu, paradigma değişimini yakalamamız sayesinde mümkün oldu." ifadelerini kullandı.