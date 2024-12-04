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Biden yönetiminden Ukrayna'ya ek 725 milyon dolarlık askeri yardım!

Beyaz Saray, Donald Trump'ın Ocak ayında ABD başkanlığını devralmasından önce ülkenin Rus işgaline karşı savunmasını güçlendirmek için son bir çaba olarak Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderiyor.

Haber Merkezi
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Biden yönetiminden Ukrayna'ya ek 725 milyon dolarlık askeri yardım!
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Biden yönetimi, Donald Trump'ın Ocak ayında ABD başkanlığını devralmasından önce ülkenin Rus işgaline karşı savunmasını güçlendirmek için son bir çaba olarak Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderiyor.

ABD'den, Ukrayna'ya ek 725 milyon dolarlık askeri yardım

Dışişleri Bakanlığı, yeni duyurulan 725 milyon dolarlık yardımın Stinger hava savunma füzeleri, insansız hava aracı karşıtı silahlar, top mermileri ve uzun menzilli Himars roket mühimmatları ve zırhlı füzeler ile ABD stoklarından hasarlı ekipmanların onarımı için yedek parçalar ve diğer yardımları içereceğini söyledi.

Yeni silah sevkiyatları, Ukrayna'nın hem ülkenin doğusunda, Rusya'nın kritik lojistik kasabası Pokrovsk'a doğru ilerleme kaydettiği hem de Ukrayna güçlerinin Rus ve Kuzey Kore birliklerinin saldırısına hazırlandığı Rusya'nın Kursk bölgesindeki cephe hatlarını istikrara kavuşturmak için çaresizce çabaladığı bir dönemde geldi.

Trump, önümüzdeki ay başkanlığı devraldıktan sonra Ukrayna'ya tüm yardımı kesmekle tehdit etti ve bu da Beyaz Saray'ın Biden'ın görev süresinin bitiminden önce Kongre tarafından onaylanan kalan 7 milyar doları dağıtmaya çalışmasına yol açtı. Bu hafta duyurulan yardım, mevcut Pentagon hisselerinden Başkanlık çekme yetkisi kapsamında geliyor.

Beyaz Saray, güvenlik yardımındaki artışın "Biden görevden ayrılmadan önce Ukrayna güçlerini mümkün olan en güçlü konuma getirmeyi" amaçladığını söyledi. Trump ve en üst düzey temsilcileri, Ukrayna'ya askeri yardımı geri çekerek Kiev'i masaya zorlamak da dahil olmak üzere göreve başladıktan kısa bir süre sonra barış görüşmeleri hazırlamak istediğini söylemişti.

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