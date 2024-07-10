OSBÜK, Sanayinin Yıldızları’nı arıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

OSBÜK olarak ilkini 2021 yılında yaptıkları OSB Yıldızları Araştırması’nın bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “81 ilimizde sayıları 403’e ulaşan organize sanayi bölgelerimiz, Cumhuriyet tarihinin en başarılı sanayi üretim politikasıdır. Türkiye’nin planlı sanayileşmesinde kritik rol oynayan OSB’lerimiz, artık ülkemizin toplam sanayi üretimin yüzde 45’ini gerçekleştiren güçlü bir yapıya kavuştu. OSBÜK olarak OSB’lerimizin ve OSB sanayicilerimizin bu başarısını Türkiye ve dünya ile paylaşarak, sanayi işletmelerimizin marka değerini artırmak için başlattığımız OSB Yıldızları Araştırmamızı sürdürüyoruz” dedi

“10 farklı kategoride değerlendirme yapılacak”

Tüm Türkiye’deki OSB sanayicilerini araştırmaya katılmaya davet eden Kütükcü, “Tamamen gönüllük esasına dayalı olarak yürüttüğümüz araştırmamızda, başvuran sanayi işletmelerimizi ‘En Çok Satış Yapan 100 Firma, En Çok İhracat Yapan 100 Firma, En Çok İstihdam Sağlayan 100 Firma, En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan 100 Firma’ gibi 10 farklı kategoride değerlendirerek, sonuçlarını OSB Yıldızları Ödül Törenimizde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü yapacağımız araştırmamız için son başvuru tarihini 2 Eylül 2024 olarak belirledik. 81 İlimizdeki tüm OSB sanayicilerimizi 2 Eylül 2024’e kadar araştırmamıza katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kütükcü, araştırmaya başvuruların https://osbyildizlari.osbuk.org/ adresinden yapılabileceğini de hatırlattı.

OSB Yıldızları Araştırması kategorileri

2023 yılı verilerine göre;

1- OSB’lerde En Çok Satış Yapan İlk 100 Firma

2- OSB’lerde En Çok İhracat Yapan İlk 100 Firma

3- OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan İlk 100 Firma

4- OSB’lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan İlk 100 Firma

5- OSB’lerde En Çok AR-GE Harcaması Yapan İlk 50 Firma

2022-2023 yılı değişimine göre;

1- OSB’lerde Satışını En Çok Artıran İlk 100 Firma

2- OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran İlk 100 Firma

3- OSB’lerde İstihdamını En Çok Artıran İlk 100 Firma

4- OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran İlk 100 Firma

5- OSB’lerde AR-GE Harcamasını En Çok Artıran İlk 50 Firma