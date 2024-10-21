Fransa ve BAE’den yeni savaş uçağı için iş birliği

Fransız La Tribune Gazetesi'nin haberine göre, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gelecekteki Rafale F5 standardı savaş uçağının geliştirilmesi için ortak finansman görüşmeleri yürütüyor. Henüz resmi olmayan ancak Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu’nun açıkladığı “Rafale Club” çerçevesinde başlatılan bu potansiyel ortaklık, BAE’nin Fransız savaş uçağının gelişimine katılmasına olanak tanıyacak ve böylece iki ülke arasındaki stratejik bağı güçlendirecektir.

Bu bağlamda La Tribune Gazetesi'ne göre, Abu Dabi anlaşmayı kabul etse bile Paris, Rafale’nin kritik bileşenleri üzerindeki münhasır kontrolünü sürdürecek. Bu doğrultuda BAE önerilen ortak finansmanı kabul ederse, 80 Rafale uçağından oluşan filosunu 100’e çıkarmasına ve gelecekteki F5 standardı yeniliklerine doğrudan katılmasına izin verilecek. Fransa ve BAE arasındaki askeri ilişki, silah sözleşmelerinin çok ötesine uzanan stratejik iş birliği ve karşılıklı güvene dayalı olarak on yıllar boyunca derinleşmiştir. Bu ittifak askeri eğitim, istihbarat ve ortak operasyonları kapsayan bir ortaklığı simgeleyen Fransız kuvvetlerinin 2009’dan bu yana BAE’deki daimi varlığı ile özellikle gösterilmektedir.

Ortaklık onaylanırsa Abu Dabi, Rafale savaş uçağının gelecekteki yeniliklerine doğrudan katılımdan faydalanacak

Aynı zamanda BAE, Fransa tarihinin en büyük silah ihracat sözleşmesi olan 16 milyar Euro'dan fazla değere sahip 80 adet Rafale F4 standardı savaş uçağının satın alınmasına yönelik 2021 anlaşması gibi büyük ölçekli askeri sözleşmelerle desteklenen Körfez bölgesinde Fransa için önemli bir ortak haline gelmiştir. Habere konu ortaklık onaylanırsa Abu Dabi, Rafale savaş uçağının gelecekteki yeniliklerine doğrudan katılımdan faydalanacaktır. Aynı zamanda bütçe kısıtlamaları bağlamında Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’na da mali rahatlama sağlayacaktır.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı geçtiğimiz günlerde BAE ile yürütülen bu ileri düzey görüşmelerin ayrıntılarını açıklamadan Rafale F5‘in geliştirilmesine başlandığını duyurdu. Bu ortak finansman Rafale’nin sadece egemen olmayan unsurlarını kapsayacak ve Fransa’ya kritik bileşenler üzerinde münhasır kontrol bırakacaktır. Bu iş birliği karşılığında BAE, Mica NG ve Storm Shadow seyir füzesinin bir varyantı olan Black Shaheen füzeleri de dahil olmak üzere tarihi bir sözleşme kapsamında 2021 yılında satın alınan ve 80 uçağı tamamlayan 20 adetlik ek Rafale siparişi vermeyi düşünüyor.