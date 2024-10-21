  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. McDonald’s Türkiye'ye 5 prestijli ödül
Takip Et

McDonald’s Türkiye'ye 5 prestijli ödül

McDonald’s Türkiye, 41 ülkenin katıldığı uluslararası reklam yarışması Golden Drum’da Silver Drum ödülüne layık görüldü. Kristal Elma Ödülleri’nde ise iki gümüş, iki bronz elma kazanarak toplamda 5 prestijli ödülün sahibi oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
McDonald’s Türkiye'ye 5 prestijli ödül
Takip Et

McDonald’s Türkiye, Reklamcılar Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen Kristal Elma ödül töreninde dört ödülle buluştu. En iyi reklam kampanyalarının ödüllendirildiği Kristal Elma’da, Basın kategorisinde markanın yaratıcı içeriğiyle öne çıkan ‘Kötü Hediyeler’ kampanyası gümüş elma kazandı. Açıkhava kategorisindeyse ‘Lezzetli Lokasyonlar’ kampanyasıyla gümüş elma kazanan McDonald’s Türkiye, ‘McDelivery’ ve ‘Araca Servis’ kampanyalarıyla aynı kategoride iki bronz elma ödülüne layık görüldü.

McDonald’s, beş prestijli reklam ödülünün sahibi oldu

McDonald’s Türkiye’nin bir diğer başarısıysa 41 ülkenin katılımıyla gerçekleşen uluslararası Golden Drum reklam yarışmasından geldi. Dijital yayın platformu Twitch üzerinden gerçekleştirdiği ‘Game Changer’ kampanyasıyla Silver Drum ödülünü kazanan marka, böylece beş prestijli reklam ödülünün sahibi oldu.

CarrefourSA, L'Etape Türkiye'de sporculara destek verdiCarrefourSA, L'Etape Türkiye'de sporculara destek verdiŞirket Haberleri
Hektaş’ın hedefi tohumda bağımsızlıkHektaş’ın hedefi tohumda bağımsızlıkŞirket Haberleri
Toroslar EDAŞ, TSKB ile deprem bölgesinde enerji alt yapısı için kredi anlaşması imzaladıToroslar EDAŞ, TSKB ile deprem bölgesinde enerji alt yapısı için kredi anlaşması imzaladıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Elektrikli otomobil pazarını şarj istasyonları büyütüyor
Elektrikli otomobil pazarını şarj istasyonları büyütüyor
CarrefourSA, L'Etape Türkiye'de sporculara destek verdi
CarrefourSA, L'Etape Türkiye'de sporculara destek verdi
360 Sağlık ile dijital sağlık hizmetlerinde yeni dönem
360 Sağlık ile dijital sağlık hizmetlerinde yeni dönem
İstanbul’un sıfır noktasında tarihi otel yatırımı
İstanbul’un sıfır noktasında tarihi otel yatırımı
Hektaş’ın hedefi tohumda bağımsızlık
Hektaş’ın hedefi tohumda bağımsızlık
bonVeno’dan üniversite öğrencilerine ‘Askıda destek' kampanyası
bonVeno’dan üniversite öğrencilerine ‘Askıda destek' kampanyası