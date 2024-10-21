McDonald’s Türkiye'ye 5 prestijli ödül

McDonald’s Türkiye, Reklamcılar Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen Kristal Elma ödül töreninde dört ödülle buluştu. En iyi reklam kampanyalarının ödüllendirildiği Kristal Elma’da, Basın kategorisinde markanın yaratıcı içeriğiyle öne çıkan ‘Kötü Hediyeler’ kampanyası gümüş elma kazandı. Açıkhava kategorisindeyse ‘Lezzetli Lokasyonlar’ kampanyasıyla gümüş elma kazanan McDonald’s Türkiye, ‘McDelivery’ ve ‘Araca Servis’ kampanyalarıyla aynı kategoride iki bronz elma ödülüne layık görüldü.

McDonald’s, beş prestijli reklam ödülünün sahibi oldu

McDonald’s Türkiye’nin bir diğer başarısıysa 41 ülkenin katılımıyla gerçekleşen uluslararası Golden Drum reklam yarışmasından geldi. Dijital yayın platformu Twitch üzerinden gerçekleştirdiği ‘Game Changer’ kampanyasıyla Silver Drum ödülünü kazanan marka, böylece beş prestijli reklam ödülünün sahibi oldu.