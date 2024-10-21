Toroslar EDAŞ, TSKB ile deprem bölgesinde enerji alt yapısı için kredi anlaşması imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak için çalışmalarını sürdüren TSKB ile Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kilis ve Gaziantep'in elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Toroslar EDAŞ'ın imzaladığı uzun vadeli yatırım kredisi anlaşması kapsamında, bölgedeki elektrik dağıtım şebekesinin geliştirilmesi ve modernizasyonu için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, depremzede bir şirket olarak bölgede bulunan 4 bin 500 çalışan ile bölgenin yeniden yapılanma sürecine destek olduklarını vurgulayarak, "Enerjisa Enerji olarak, elektrik dağıtım ve satış faaliyeti yürüttüğümüz bölgelerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk alıyoruz. Toroslar EDAŞ şirketimiz ile deprem öncesinde olduğu gibi, sonrasında da bölgede kesintisiz enerji hizmeti sunabilmek için gereken tüm çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Daha iyi bir gelecek için fark yaratmaya devam edeceğiz"

Pınar, bölgenin yeniden inşası için çalıştıklarını ifade ederek, "TSKB ile yaptığımız 100 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası kredi anlaşması ile bölgedeki elektrik dağıtım altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonunu hedefliyoruz. Bu iş birliği, bölgenin uzun vadeli kalkınmasına katkı sağlamamızı mümkün kılacak. Şimdiye kadar hizmet verdiğimiz deprem bölgesi dahil olmak üzere, tüm bölgelerimizde verdiğimiz sözlerin de ötesinde yatırımlar yaptık. Bundan sonra üzerimize düşeni yapmaya, daha iyi bir gelecek için fark yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç de bankanın ilk günden itibaren deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için yürütülen çok yönlü çalışmaların yanı sıra, ülkenin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda stratejik alanlar arasında yer alan temiz enerji odağındaki yatırımları desteklemek için çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toroslar EDAŞ ile firmanın 2024 dördüncü uygulama dönemi, altyapı yatırımları kapsamında kullandırılacak 100 milyon ABD doları karşılığı olan Türk Lirası tutarında bir kredi anlaşmasına imza attık. Bu anlaşma, depremde alt yapı bakımından hasar gören kentlerimizin sürdürülebilir enerji altyapısının yeniden inşası, enerji kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilirlik prensipleri ile yeniden yapılanması açısından büyük önem taşıyor. Ulusal enerji hedeflerimize de katkı sağlayacak bu değerli iş birliğinin hem bölgemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."