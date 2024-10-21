Goldman Sachs'tan Çin için 'zorunlu karşılık' tahmini

Goldman Sachs ekonomistleri, Çin Merkez Bankası'nın yılsonundan önce zorunlu karşılık oranını daha önce beklenen 25 baz puan yerine 50 baz puan indirmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

"Kredi faiz oranlarında beklenenden daha fazla indirime gidilmesi, önümüzdeki RRR indiriminin PBOC başkanı tarafından belirtilen 25 baz puan-50 baz puan aralığının üst ucunda olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, 2025 yılında daha fazla “Yüksek profilli” politika gevşemesi beklemeye devam ediyor.

Ekonomistler, önümüzdeki haftalarda Çin için önemli olayların Ekim Politbüro toplantısı ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite toplantısı olduğunu vurguluyor.