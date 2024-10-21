UBS, Çin için büyüme tahminlerini yükseltti

Wang, son dönemdeki politika artışı ve 3Ç GSYİH verileri sayesinde, 2024'ün 4Ç'sinde yüzde 4,6 ve yılın tamamında yüzde 4,8 büyüme öngörüyor. Wang ayrıca Çin'in 2025 GSYH büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Wang, Politika yapıcıların mali paketinin nihai boyutuna ve emlak sektörü ile ekonominin diğer alanlarına yönelik gevşeme önlemlerinin uygulanmasına bağlı olarak gelecek yılın tahmininde yukarı yönlü yer var. Buna karşılık, ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini önemli ölçüde artırması halinde, daha güçlü politika teşvikleriyle bile 2025 büyümesinin yüzde 4'ün altında gerçekleşebilir" dedi.