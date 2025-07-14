ABD'de enflasyon korkuları ticaret müzakerelerinde AB'nin elini güçlendirebilir

Generali Investments araştırma müdürü Thomas Hempell'e göre, ABD'de yeni ticaret tarifelerinin ekonomik etkileri konusunda artan endişeler, yüksek ithalat vergilerinden kaçınmaya çalışan Avrupa Birliği'nin lehine işleyebilir.

Hempell, ABD'nin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan AB mallarına yönelik %30'luk gümrük vergilerinin enflasyonu körükleyeceği ve büyümeyi yavaşlatacağı yönündeki korkularının AB'nin müzakere pozisyonunu güçlendirebileceğini söyledi. Eski Başkan Donald Trump'ın hafta sonu açıkladığı gümrük vergileri, iki taraf üzerinde de haftalar içinde bir anlaşmaya varmaları yönünde baskı yarattı.

Hempell, yüksek girdi maliyetlerinin tüketici fiyatlarını yükseltme ve para politikası kararlarını zorlaştırma riski taşıdığını belirterek, "Halihazırda uygulanan vergilerin etkisi yakında ABD fiyatlarında görülmeye başlayacak" uyarısında bulundu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin geçtiğimiz hafta artan gümrük vergisi yükünün ABD enflasyon görünümünü gölgelediğini ve Fed'in olası faiz indirimlerini geciktirebileceğini söylemesinin ardından Hempell'in açıklamaları geldi.