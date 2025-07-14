Çin'de banka kredileri beklentileri aştı

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından açıklanan verilere göre, geçen ay yeni yuan kredileri 2,24 trilyon yuan (312,5 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Bu rakam, Mayıs ayındaki 620 milyar yuana göre önemli ölçüde yükselişe işaret etti. Piyasalar kredilerin 1,8 trilyon yuan olmasını bekliyorlardı.

Banka dışı finansmanı da içeren daha geniş bir kredi ölçütü olan toplam sosyal finansman, Mayıs ayındaki 2,29 trilyon yuandan Haziran ayında 4,2 trilyon yuana yükseldi.

Para arzının geniş bir ölçüsü olan M2, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 arttı. Bu, Mayıs ayındaki %7,9 ve piyasa beklentisi olan %8,1'in üzerinde bir rakam oldu.