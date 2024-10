360 Sağlık ile dijital sağlık hizmetlerinde yeni dönem

Takip Et

Teknolojinin insan hayatına dokunan gücünü ve sağlık sektöründeki değişen dinamikleri benimseyen bir anlayışla hayata geçirilen 360 Sağlık, sağlık hizmetlerini her an, her yerden ulaşılabilir kılmayı amaçlıyor. Hem dijital hem de yerinde sağlık hizmetlerini aynı çatı altında toplayan 360 Sağlık, kullanıcı odaklı yaklaşımı ve yenilikçi teknolojileri sayesinde bireylerin sağlık deneyimlerini dönüştürüyor.

“Günün Her Anında 360 Sağlık Yanında” sloganıyla hastaların ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermeyi amaçlayan 360 Sağlık, web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla 7/24 doktor desteği, online muayene, psikolog, diyetisyen ve e-reçete gibi hizmetler sunarak, bireylerin sağlık hizmetlerine her an kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor. Mobil uygulama, giyilebilir sağlık cihazlarıyla entegre çalışarak kullanıcıların sağlık verilerini takip ediyor ve anlık geri bildirimler ile öneriler sunuyor. Bu sayede, kullanıcıların sağlık durumları sürekli izleniyor ve proaktif sağlık yönetimi mümkün hale geliyor.

"Sağlık hizmetlerini bireylerin yaşam alanlarına taşıyoruz"

360 Sağlık Genel Müdürü Kürşad Deniz, “Sağlık sektörü, dijital dönüşümle birlikte hızlı bir evrim geçiriyor ve biz de 360 Sağlık olarak bu değişimin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz. Teknolojiyi insan odaklı bir anlayışla harmanlayarak, sağlık hizmetlerini bireylerin yaşam alanlarına taşıyoruz. Kullanıcılarımız, sağlık ekibimize sadece bir tıkla ulaşabiliyor. İhtiyaç duydukları her an, her yerde onların yanındayız” dedi.

360 Sağlık, dijital çözümlerin yanı sıra evde sağlık hizmetleri de sunarak kullanıcılarına kapsamlı bir deneyim yaşatıyor. İstanbul genelinde evde doktor, hemşire, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ile sağlık hizmetlerini kullanıcıların ayağına getiriyor.

360 Sağlık’ın sunduğu dijital sağlık ekosistemi, kullanıcıların kendi sağlıklarını daha yakından takip etmelerine ve ihtiyaç duydukları anda, nerede olurlarsa olsunlar, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına imkân tanıyor. Şirket, dijital dönüşümün hızla devam ettiği günümüzde, bireylerin ve kurumların sağlık hizmetlerine bilinçli ve etkin bir şekilde erişimini sağlamak için teknoloji odaklı çözümler geliştirmeye devam ediyor.