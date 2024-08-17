Rusya ordusundan T-90M tanklarına aktif koruma sistemi

Rusya devlet haber ajansı TASS, T-90M tankları için Arena-M Aktif Koruma Sisteminin ilk parti siparişinin verildiğini resmen duyurdu. Defence Blog’un haberine göre açıklama Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ana Silahlanma Müdürlüğü Başkanı Anatoly Gulyaev tarafından yapıldı. Gulyaev, bahse konu açıklamayı Army 2024 Savunma Teknolojileri Fuarı’nda yaptı.

Sputnik tarafından yapılan habere göre dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 14 Şubat 2024 tarihinde Moskova bölgesindeki askeri-endüstriyel kompleks tesislerini ziyareti sırasında Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu’nun Arena-M sistemini araçları mühimmatlardan koruyacak şekilde geliştirmek için çalıştığını ifade etmişti. Şoygu bu çabaların daha da artırılmasını istemişti.

Arena-M aktif koruma sistemi

Arena-M sistemi, tankları tanksavar füzelerinden, RPG’lerden ve diğer düşman tehditlerinden korumak için tasarlanmıştır. Arena-M, gelen tehditler için çevredeki ortamı sürekli izleyen gelişmiş bir radar sistemi kullanarak çalışmaktadır. Böylece bir tehdit algılandığında, sistem hedefi otomatik olarak izleyerek yörüngesini hesaplar ve gelen mühimmatı durdurmak ve yok etmek için koruyucu mühimmatları devreye almaktadır.

Arena-M sistemi, hızlı hedef edinme yeteneklerine sahip çok işlevli bir radar istasyonu, dahili bir bilgisayar, kontrol panelleri, dönüştürme üniteleri, dağıtım kutuları ve tankın taretinin etrafındaki özel bölmelerde bulunan koruyucu mühimmatlar dahil olmak üzere birkaç temel bileşenden oluşur. Bu mühimmatlar dar bir yay çizerek ateş etmek üzere tasarlanmış olup, tehditleri tanka çarpmadan önce etkisiz hale getirmesi hedeflenmektedir. Sistemin çalışması tank komutanı tarafından etkinleştirildikten sonra tamamen otomatik hale gelmektedir. Radar yaklaşan tehditleri tararken, tespit edildiğinde otomatik takip moduna geçer. Ardından sistem bilgisayarı daha sonra uygun koruyucu mühimmatı seçer ve etkinleştirilmesi için kesin zamanlamayı belirler.

Mühimmat ateşlendiğinde, gelen tehdidi tespitten itibaren 70 milisaniye içinde etkisiz hale getiren patlayıcıyı tehdide yoğunlaştırır. Bu bağlamda Rusya, Arena-M sistemini T-90M tanklarına entegre ederek zırhlı birliklerinin beka kabiliyetini artırmayı ve rakiplerin giderek daha da gelişmiş hale gelen tanksavar silahlarına karşı güçlü bir savunma sağlamayı amaçlıyor.