Savunmada yeni odak ileri teknoloji

MEHMET KAYA / ANKARA

Savunma temelli olarak, yeni teknolojilere dayalı, oyun değiştirici ürün ve sistemler hayata geçirilmeye çalışılacak. Geleceğin kritik alanları, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ileri malzemeler, biyoteknoloji, kuantum bilgisayarlar, nanoteknoloji, hipersonik teknolojiler, yapay zeka, robot-otonom araçlar olarak tanımlandı. Sadece mevcut ürünlerin değil, gelecekte ortaya çıkacak tehditlere karşı alınacak her türlü tedbirde kritik unsur olarak öne çıkıyor. İnsansız hava, kara ve deniz taşıtları, siber güvenlik, işlemci hızı, sinyal alıp-verme, şifreleme, koruma, tepki süresini kısaltmadan, bütün bunlara karşı tedbir uygulamalarına kadar bu teknolojileri kullanmanın ötesinde geliştirerek sahibi olma gerekliliği vurgulanıyor.

SİHA’larda hava-hava füze testleri başlıyor

Çığır açan teknolojilerdeki odak noktasının ülke savunma ve güvenliğine kritik katkı sağlayacak, etkin teknoloji yönetimi ve geleceğin muharebe ve güvenlik ortamında üstünlük sağlayacak bir yaklaşım çerçevesi olduğu vurgulanıyor. Türkiye yeni teknolojilerde, platform ve sisteme dönüşmüş şekilde insansız sistem-platformlarda büyük aşama kaydetmişti. Halihazırda deniz, hava ve karada envantere girmiş ya da geliştirme safh asında çok sayıda platform ve sistem bulunuyor. Bu alanda en kritik aşamalardan biri, insansız hava platformlarında hava-hava muharebesine yönelik faaliyetlerde yoğunlaştı. Türkiye’nin Sİ- HA’lardan hava-hava füzesi testlerine başlama aşamasında olduğu belirtiliyor.

Savunma sanayii politika belgelerinde yeni ve çığır açıcı teknolojilere yönelik Ar-Ge’den başlayarak ürün geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirileceği-destekleneceği bilgisi yer alıyor. Türkiye savunma ve havacılık sanayiinde 1000’in üzerinde proje yürütüyor. Bunlar savunma ve güvenlik ihtiyacı olan platformları, sistemlerinin yerli olarak geliştirme ve üretme kapasitesine ulaşılmasına yönelik projeler yanında geleceğe yönelik ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak Türkiye’ye üstünlük sağlayacak yeni güvenlik stratejilerine yönelik projelerden oluşuyor.