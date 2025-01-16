SSM/Görgün: Savunmada dost ve müttefiklerle işbirliğine açığız

MEHMET KAYA / ANKARA

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, düzenlediği yıllık basın toplantısında, hem projelere, hem de stratejiye yönelik kritik mesajlar verdi. Türkiye’nin, dost ve müttefiklerle KAAN savaş uçağı dahil bütün projelerde uluslararası işbirliğine açık olduğunun altını çizen Görgün, ihracattta da ağırlığın platform ve modernizasyona verileceğini söyledi. Görgün, savunma sanayiine ilave kaynak için beklentinin devam ettiğini de vurguladı.

Projeler tarafında ise güvenlik tartışmaları için veri olabilecek açıklamalar geldi. Türkiye’nin “kara ve hava kuvvetlerinin” talep ettiği, uluslararası alımla olabilecek tüm radar ihtiyaçlarının teslim edildiğini belirten Haluk Görgün, uçak gemisinin 4-5 yıl içinde tamamlanacağını, ALTAY tankının seri üretiminin başladığını ve bu yıl üç adet teslim edileceğini, KAAN uçağının da 2028’de ilk teslimatlarının yabancı motorla, 2030 teslimatlarının ise yerli motorla yapılacağını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı tüm platformların motorlarının yerli olarak üretimi için projelerin devam ettiğini açıkladı.

Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayiinde, tedarik, ortak üretim ve geliştirme safhalarından geçtiğini hatırlatarak, dost ve müttefik ülkelerle empati kurarak işbirliklerine yaklaştıklarını kaydetti. Bu bağlamda, herhangi bir ülke ismi vermeden, başta KAAN olmak üzere Türkiye ile savunma sanayii geliştirme projelerine ilgi olduğunu kaydeden Görgün, anlaşma safhasına gelinmeden açıklama yapamayacağını ancak proje ve ülke açısından yarar sağlayacak şekilde işbirliklerine açık olduklarını kaydetti. Savunma Sanayii Başkanı, Türkiye’nin platform düzeyinde elde ettiği başarılara dikkat çekerek, hatta üretimde bulunan MİLGEM gemilerine hazır alım olarak ilgi gösterenler olduğunu söyledi.

100 milyar dolarlık projeler devam ediyor

Türkiye’nin 2025’te ihracat stratejisi hakkında da bilgi veren Haluk Görgün, platform satışları, platformlarla birlikte konsept olarak savunmaya katkı verecek sistemler ve modernizasyon projelerine ağırlık verileceğini kaydetti. 2024’ün en fazla NATO ihale başvurusu yapılan yıl olduğunu kaydeden Görgün, ilgiyi devam ettireceklerini, NATO’nun tedarikle ilgili 2 önemli toplantısını Türkiye’de düzenleyeceklerini ve kendisinin de kısa süre içinde NATO’ya bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Türkiye’nin “sahada sürpriz etkisi yapacak” bilinenin dışında ürünler geliştiren bir yaklaşımda olduğunu belirten Haluk Görgün, halen 100 milyar dolar tutarında 1100’ün üstünde projenin devam ettiğini, 2025’te 200’ün üzerindeki projeyi tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

“SEKTÖR BÜYÜK BİR EKOSİSTEM HALİNE GELDİ”

Sektörün 3500 firma ile büyük bir ekosistem haline geldiğini belirten Görgün, derinleşme için KOBİ’lerin gelişimi ve finansmanı için bir sanayileşme politikası yürütüldüğünü anlattı. Savunma Sanayii Başkanı Görgün’ün önemli projelere ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

▶ KAAN projesinde, test ve deneme süreçlerini hızlandırmak için 6 prototip üretilecek. İlk teslimat 2028’te, yerli motorla ilk teslimat 2030’da gerçekleşecek. KAAN prototipleri halen GE’den tedarik edilen F-110 motorları ile yapılıyor ancak Görgün, başka motorlar da olabileceğini ima etti.

▶ İlk saç kesimi yapılan Milli Uçak Gemisi ve hava savunma fırkateyni 4-5 yıl içinde tamamlanacak.

▶ Üretim süreci sıkıntılı ilerleyen ALTAY tankında seri üretim bu yıl başlayacak ve 3 tank teslim edilecek. ALTAY tankı için BATU motorunun geliştirilmesi devam ediyor.

▶ Deniz platformları dahil tüm platformlar için yerli motor geliştirme çalışmaları yapılıyor ve geliştiriliyor.

▶ Kara ve Hava Kuvvetlerinin yurt dışından tedarik etmesi gerekebilecek tüm radar ihtiyacı yerli olarak geliştirildi ve teslim edildi.

▶ Çelik Kubbe, bütün sistemlerin birlikte çalışabileceği bir yapı olarak tasarlandı. Bunun içindeki füzeler dahil tüm sistemler geliştirildi, geliştiriliyor. Türkiye hava savunma sistemi ihraç eden bir ülke haline geldi.