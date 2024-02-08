Türkiye, F-16 modernizasyonu için ABD'li dev şirketle anlaştı

Türkiye, savaş uçağı filosunu yenilemek için art arda hamleler yapıyor. İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesinin ardından, ABD yönetimininn 40 adet yeni nesil F-16 Blok 70 uçağı satışı ve modernizasyon kitlerinin satışına onay vermesinin ardından, bir açıklama da ABD'li savunma şirketinden geldi.

Northrop için en büyük yurtdışı satışı olacak

Yıllık 30 milyar dolarlık geliri ile savunma devleri arasından yer alan ve Fotuna 500'de dünyanın en değerli şirketleri arasında gösterilen Northrop Grumman Başkan Yardımcısı James Conroy, Türkiye'nin F-16'larını en yeni elektronik harp sistemi olan AN/ALQ-257 Entegre Viper Elektronik Harp Sistemi (IVEWS) ile modernize edeceklerini açıkladı. Conroy, söz konusu modernizasyonun, şirketleri için en büyük yurtdışı askeri satış olduğunu da aktardı. Conroy, "Türkiye'ye yeni F-16'ları ve mevcut F-16'ları için 150'den fazla elektronik harp sistemi teslim edeceğiz" dedi.

ABD Hava Kuvvetleri de aynı sistemi kullanıyor

AN/ALQ-257 Entegre Viper Elektronik Harp Sistemi veya IVEWS olarak adlandırılan sistem, F-16’nın modern radyo frekanslarını kullanarak tehditlere karşı koymasına ve daha gelişmiş sensörler ile silahları bulup imha etmesine olanak sağlıyor.

ABD Hava Kuvvetleri, 2019’da F-16’nın yeni elektronik harp sistemi için bir tasarım prototipi oluşturmaya başlamak üzere Northrop Grumman’ı seçmişti. Ocak 2021’de Hava Kuvvetleri, projeyi tek yüklenici olarak bitirmek için Northrop’a başvurdu. Northrop, IVEWS’yi geliştirme testleri ve tam donanım kalifikasyonuna hazırlamak için Mayıs 2022’de Hava Kuvvetleri’yle sözleşme imzaladı. Şirket sistemi 2023 Nisan ayında test ederek ABD'den onay aldı.