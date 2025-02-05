“Türkiye, İngiltere’den 40 Eurofighter Typhoon satın alacak”

Türkiye, ilk aşamada İngiltere’den 20 adet Eurofighter Typhoon satın alınacak. Daha sonra Türkiye için 20 adet yeni uçak üretilecek. İlk teslimatların 2026’da başlaması ve tam operasyonel kapasitenin 2030’da sağlanması öngörülüyor.

Eurofighter Typhoon, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın dahil olduğu bir Avrupa konsorsiyumu tarafından üretilen dördüncü nesil süpersonik savaş uçakları arasında yer alıyor.

Meteor füzeleriyle donatılacak

İspanyol gazetesi La Razón’da yer alan habere göre bu uçaklar, dünyadaki en gelişmiş havadan havaya füzelerden biri olarak kabul edilen Meteor füzeleriyle donatılacak. MBDA tarafından geliştirilen Meteor füzesi, 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip olup, uzun mesafelerde hızını koruyabilmesini sağlayan “ramjet” motor teknolojisini kullanıyor.

Füze, aktif radar güdüm sistemi sayesinde hedef manevra yapsa bile yönlendirilebiliyor ve görüş menzili dışındaki hedefleri vurabiliyor. Bu özellik, fırlatan uçağın güvenli bir mesafede kalmasını sağlıyor. Ayrıca, Meteor füzesi aynı anda birden fazla hedefi vurabilme yeteneğine sahip.

Sanayi Gazetesi'nin aktardığına göre Fransa, Türkiye’ye yapılacak satış kapsamında Meteor füzelerinin dahil edilmesini onaylamıştı. İngiltere’nin bu onayın alınmasında etkili olduğu açıklanmıştı.