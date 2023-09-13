Sigorta Zirvesi'nde afetlere odaklanılacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve, "Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü" temasıyla düzenlenecek. TSB’nin açıklamasına göre, TSB, Sigorta Haftası'nda düzenleyeceği zirvede Türkiye ve dünyadan önemli isimleri ve sektör paydaşlarını bir araya getiriyor.

"Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü" temasıyla düzenlenen uluslararası zirvede, fikir alışverişlerinin yanı sıra katastrofik hasarları azaltmaya yardımcı olacak en iyi uygulamaların ve en iyi deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.

Etkinlikte, Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin, Uzman Klinik Psikolog Beyhan Budak ve Prof. Dr. Naci Görür de konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvede ayrıca Japonya, Yeni Zelanda ve Yunanistan gibi yakın geçmişte afet tecrübesine sahip ülkelerin sigorta sektörlerinin temsilcileri "Sigortacıların Rolü: Katastrofik Afetlerin Etkilerinin Hafifletilmesinde Sigortacıların Katkısı ve Öğrenilen Dersler" panelinde buluşacak.

İki gün sürecek zirvenin ilk gününde, Dünya Bankası eski Sigorta Baş Uzmanı Serap Oğuz Gönülal ve Fransa Sigorta Federasyonu Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Christian Pierotti'nin katılacağı "Afet Risklerine Karşı Finansal Korumanın Geliştirilmesi: Afet Risk Sigortası Programlarının Rolü: Kamu-Özel İş Birlikleri" başlıklı panel de gerçekleştirilecek.