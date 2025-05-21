Zurich Sigorta Türkiye CEO’su Yılmaz: Bu coğrafyada Türkiye’den iyisi yok, yatırıma devam edeceğiz

SELÇUK ALTUN

Türkiye’nin en büyük uluslararası yatırımlarından birisi olan Zurich Grubu’ndan yatırıma devam sinyali geldi. “Bu ülkenin orta uzun vadeli geleceğine inanıyoruz” diyen Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, 2008 yılından bu yana Türkiye’ye yaptıkları yatırım tutarının 1 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Sadece geçen yıl 4 satın alma gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldız, tüm iniş çıkışlarına ve sorunlarına rağmen Doğu Avrupa da dahil bu coğrafyada Türkiye’den daha iyi yatırım yapılabilecek, daha güçlü bir ekonomi olmadığını söyledi.

2008 yılında TEB Sigorta’yı satın alarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Zurich Sigorta, 2023 yılının ekim ayında Mapfre Yaşam Sigorta’nın alınması ile hayat sigortası alanında faaliyet göstermeye başladı. 2024 yılında bireysel emeklilik lisansını alarak hayat ve emeklilik hizmetlerini Zurich Yaşam ve Emeklilik çatısı altında topladı. Son olarak, NN Group ile NN Hayat ve Emeklilik’in satın alma süreçlerini tamamladı. Son satın almalarla birlikte toplam müşteri sayısı 2 milyona çıktı.

EKONOMİ’ye konuşan CEO Yıldız, hayat dışında özellikle Türkiye’nin en büyük ticari kurumsal büyük risklerinin sigortacısı olduklarını belirterek, “Türkiye’deki AVM’lerin, önde hangi sigorta şirketi görünürse görünsün, neredeyse yüzde 80’i Zurich Türkiye kapasitesinde sigortalanıyor. Aklınıza gelebilecek köprü, baraj, nükleer santral, büyük ticari işletmelerin, kısacası Türkiye’deki en büyük 500 tesisin yaklaşık 300-350’sinde Zurich Sigorta olarak biz varız” dedi.

"Katlanarak büyüyoruz"

Zurich Sigorta’nın sadece satın almalarla değil, organik olarak da hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğinin altını çizen Yıldız, “2024 yılı bizim yüzde 134 büyüdüğümüz bir yıldı. Çok ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Pazar payımızı, yabancı oyuncular arasında neredeyse 2’ye katladık. Bu organik bir büyüme. Bu yıl da ilk 3 ay yüzde 100’ün üzerinde büyüdük. Pazar yüzde 50 civarındayken, biz iki katı büyüme sağladık. Kârlı, makul mantıklı büyümelerden bahsediyorum. Bu ülkeye sermaye getiriyoruz, yatırım yaptırıyoruz. Hayat emeklilik sektörüne sıfırdan girdik. Bu alanda banka bağımsız en büyük oyuncuyuz, büyümeye de devam edeceğiz. Buradaki kritik nokta şu; ekonomi ne kadar öngörülebilir olursa, o kadar uzun vadeli plan yapıyoruz. Ne kadar uzun vadeli plan yapabilirsek, o kadar yatırım yapıyoruz. Yıl sonunda 600 milyon dolarlık prim üretimine ve 1 milyar dolarlık fon büyüklüğüne ulaşmayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Satın almalar dışında istihdamı da büyüttüklerini ve bu yılın sonuna kadar 200 kişi daha alacaklarını bildiren Yıldız, fırsat olursa, stratejik olarak katma değer katacağını düşündükleri, fiyatı ve diğer şartları makul satın almalara devam edebileceklerini söyledi.

“İhtiyaçlar dışında şirket kaynaklarını TL'de tuttuk”

Zurich Grubu’nun Türkiye’ye her zaman olumlu baktığını ve öncelikli bir piyasa olarak gördüğünü aktaran CEO Yıldız, ekonominin durumu ne olursa olsun son 13 yıldır her zaman kâr yazdığının altını çizdi. “Bu ülkenin orta uzun vadeli geleceğine inanıyoruz. Tabii ki inişler çıkışlar olabilir. Ama tüm sorunlarımıza rağmen bu coğrafyada (Doğu Avrupa dahil) Türkiye’den daha iyi yatırım yapılabilecek, daha güçlü bir ekonomi yok” diyen Yıldız, şöyle devam etti: “Müşterilerimizi, çalışanlarımızı hep memnun ettik. Sosyal sorumluluk projelerini hep devam ettirdik. Tüm paydaşlara fayda sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz.”

Mevcut ekonomik koşullar ve sigorta sektörüne yansımalarına ilişkin de konuşan Yıldız, “Şu anda Türkiye ekonomisi 1-2 yıl öncesine göre daha öngörülebilir. Bu çerçevede 2025’te yüzde 3-4 büyüme öngörüyoruz. Enfl asyonun beklentiler seviyesinde, hatta petrol fiyatları böyle düşük kalırsa beklentilerin altında da kalabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Yıldız, bu öngörüler doğrultusunda, ihtiyaçlar dışında şirket kaynaklarını yüzde 100 TL’de tuttuklarını, Hazine bonosu, özel sektör tahvilleri ve mevduatta değerlendirdiklerini söyledi.

Yıldız, bu ekonomik koşulların sigorta sektörüne yansımasını ise şu şekilde aktardı: “Bizim sektörde, özellikle elementer tarafta sorarsan herkes ağlar. Ama bizim gibi CEO’ların, üst yöneticilerin görevi ağlamak değil, çözüm üretmektir. Elimizde bu kartlar var, bu ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bir şekilde en doğrusunu bulmamız gerekiyor.”

Depremzede kadınların el emeği ürünleri İsviçre’de açık artırmayla satılacak

Zurich Sigorta Grubu, depremden sonra Hatay ve Kahramanmaraş’ta üç farklı noktada Yan Yanayız Psikososyal Destek Merkezleri kurdu. Bu merkezlerde başta konteyner kentlerde yaşayanlar olmak üzere travma, yas ve afet gibi konularda uzmanlarca destekleniyor. Zurich Sigorta Grubu’nun vakfı Z Zurich Foundation’ın Başkanı Gregory Renand, Psikososyal Destek Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyelerde, kadınların ürettiği el yapımı örgü çantalar, doğal taşlarla yapılan bilezikler, kanaviçeler ve mozaik hediyeliklerin satın alınarak İsviçre’de Zurich Sigorta Grubu’nun genel merkezindeki çalışanlara açık artırmayla satışa sunulacağını, buradan elde edilen gelirin de Psikososyal Destek Merkezi’ne aktarılacağını söyledi. Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su ve vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Yılmaz Yıldız da açık artırmadan elde edilen gelirin iki katını da vakfın koyacağını kaydetti.