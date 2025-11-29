Sigorta Hakemleri Derneği, yeni yönetim kurulunu seçti

Sigorta Hakemleri Derneği’nin genel kurulunda yapılan seçim sonucunda oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Prof. Dr. Rauf Karasu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Üyesi Belma Aydın, Sigorta Denetleme Kurulu E. Başkanı Arif Hikmet Cesur, Av. Gönül Kapağan, Av. Fatih Mehmet Kaçar, Av. Emre Bertan Özaslan ve Av. Alper Taner seçildi. Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımında, Prof. Dr. Rauf Karasu Yönetim Kurulu Başkanı, Belma Aydın ve Gönül Kapağan Başkan Yardımcısı ve Arif Hikmet Cesur Sayman Üye olarak belirlendi.

Dernek Başkanı seçilen Prof. Dr. Rauf Karasu, kamu görevlerinin bir bayrak yarışı olduğunu, eski yönetimin bayrağı en iyi şekilde taşıyarak kendilerine devrettiğini, kendilerinin de bayrağı önceki yönetimin bıraktığı yerden daha da ileriye götürmek için çalışacaklarını belirtti.

Yılda 600 bin sigorta uyuşmazlığı karara bağlanıyor

Dernek olarak en önemli amaçlarının sigorta hakemlerinin özlük ve mali haklarının artırılmasını ve sigorta tahkim yargılamasının tarafsız, bağımsız ve daha etkin biçimde işlemesini sağlamak olduğunu belirten Karasu, yılda ortalama 600 bin sigorta uyuşmazlığını karara bağlayan Sigorta Hakemlerinin, mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde azalttığını ve sigortalıların ve zarar gören üçüncü kişilerin tazminatlarına 3 ay gibi kısa bir sürede kavuşması sağladığını ifade ederek, “Dernek olarak başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) olmak üzere ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile her zaman iletişim halinde olacağız” dedi.