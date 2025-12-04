SEDDK Başkanı Davut Menteş: Ömür boyu yenilemede ek fiyat uygulanmayacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Bloomberg HT'den Tahsin Akça'nın sağlıkta yeni dönemine ve sektörün geneline ilişkin sorularını yanıtladı. Menteş, sağlıkta yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, sağlık sigortalarında ömür boyu yenilemede şirket fiyat ya da çarpan uygulayamayaccağını söyledi.

Özel sağlık sigortalarında yeni bir dönemin başladığına ömür boyu yenileme garantisinin standartlaştığına dikkat çeken Menteş, sektör sermayesinin güçlendiğini belirtti.

BES'te yüzde 30 devlet katkısının düşürülmesi ya da yükseltilmesi yönünde yetki veren düzenleme konusunda ise Menteş, "Düşürüleceği yönünde haberler çıktı ancak bu düzenleme BES'lerde devlet desteğinin optimize edilmesi adına atılan bir adım. Makroekonomik koşullara göre ileride değerlendirilecek bir konu" dedi.

Menteş ayrıca, sigortacılık sektörünün karlılık ve öngörülebilirlik açısından yatırım yapılabilir durumda olduğunu ve Avrupalı bir sigorta şirketiyle görüştüklerini yatırımı değerlendirdiğini söyledi. Menteş, "Sektörde yabancı sermaye ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Sektörde prim üretimi ve aktif toplamı gayet istikrarlı" diye konuştu.

"Sigorta şirketlerinin ÖBYG opsiyonunu sunması artık zorunlu"

Sigorta sektörünün hacim olarak yüzde 20’yi aşan pazar payıyla en büyük ikinci alt segmenti haline gelen özel sağlık sigortalarında (ÖSS) önemli bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini aktaran Menteş, "Sigorta şirketleri tarafından farklı şekillerde uygulanabilen ömür boyu yenileme garantisi (ÖBYG), yeni düzenlemeyle belli bir standarda kavuşturulmuş oldu. Yeni kurala göre, poliçe tarihi itibarıyla 60 yaşını doldurmamış olan vatandaşlara sigorta şirketlerinin ÖBYG opsiyonunu sunması artık zorunlu" diye konuştu.

Üç yıl sistemde kalmak zorunlu

Garantiye hak kazanmak için, sigortalılığın kesintisiz olarak üç yıl sistemde kalması ve son üç yıl hasar-prim oranının yüzde 80'in altında gerçekleşmiş olması gerektiğine dikkat çeken Menteş şu noktaların altını çizdi:

"Bu koşulların sağlanması halinde, sigortalılar ileride yüksek tedavi masrafları gerektiren ciddi bir sağlık sorunu yaşasalar dahi, sigorta şirketleri ek bir artışa gitmeden veya ek bir çarpan uygulamadan sigortalıları diğer sigortalılarla aynı şekilde fiyatlayacak. Yeni hastalıklardan dolayı sigortalılara ilave risk primi tahakkuk ettirilmeyecek; yalnızca yaşa bağlı veya sağlık enflasyonundan kaynaklanan artışlar mümkün olmaya devam edecek."

"Yedi katlık bir potansiyel var"

Özel sağlık sigortaları pazarında önemli bir potansiyel olmasına rağmen, sektör sigortalı sayısında direnç noktalarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Menteş, "Özel sağlık sigortalarında 3 milyon, tamamlayıcı sağlık sigortasında ise 5,5 milyon sigortalı sayısı önemli bir eşik olarak görülüyor ve bu rakamların aşılması hedefleniyor. Türkiye’de toplam sağlık harcamalarının yalnızca yüzde 2,7'si özel sağlık sigortası aracılığıyla sağlanmakta iken, herhangi bir sigortası olmadan doğrudan cebinden ödeme yapan kesim dikkate alındığında, bu alanda yaklaşık yedi katlık bir potansiyel olduğu belirtiliyor. Bu direnç noktalarını aşabilmek için otoritenin sektörle istişare ederek belirsizlikleri gidermeye çalıştığı ve ÖBYG düzenlemesinin de bu kapsamda atılan adımlardan biri olduğu ifade edildi" ifadelerini kullandı.

Sektörün finansal güç ve itibar niteliklerini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını vurgulayan Davut Menteş'in verdiği bilgiler özetle şöyle:

"Atılan ilk icraatlardan biri olarak, 2023 yılı Aralık ayında sektöre giriş sermayesi tüm ruhsatlar itibarıyla 425 milyon TL'den 1,6 milyar TL'ye çıkarıldı. Şu anda bu rakam yaklaşık 5,2 milyar TL ($125 milyon) seviyelerinde bulunuyor. Bu artış, uluslararası standartlara uyumu sağlamayı ve güçlü sermayeli, itibar sahibi oyuncuları sektöre kabul etmeyi amaçlıyor. Gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda sektörün, sermaye yeterliliği yönünden uzun yılların en güçlü dönemini yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca, yabancı sermayenin sektördeki payı son beş yılda üretim ve aktif toplam yönünden yüzde 50'ye yakın ve stabil bir seyir izlemekte."

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarında da Türkiye sigorta sektöründeki pozitif gelişmelere vurgu yapıldığını ve bir Avrupalı sigorta şirketinin Türkiye'ye giriş yapmayı düşündüğüne dair yakın zamanda bilgi paylaştığını dile getiren Mente, sektörün yatırım yapılabilir durumda olduğunu sözlerine ekledi.