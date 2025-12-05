Anadolu Sigorta prim üretimi 75 milyar TL’ye ulaştı

SELÇUK ALTUN

Şirket, teknoloji yatırımları ve sürdürülebilirlik projelerini genişletecek.

Anadolu Sigorta, 100. kuruluş yılı kapsamında düzenlediği basın toplantısında 2025 finansal sonuçlarını, teknoloji yatırımlarını, sürdürülebilirlik projelerini ve 2026 yol haritasını paylaştı.

Genel Müdür Mehmet Tuğtan, 2025’in ekonomik ve politik belirsizlikler nedeniyle beklenenden daha zorlu geçtiğini, ancak şirketin tüm ana göstergelerde güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Tuğtan, yılın özellikle mart–nisan döneminde beklenmeyen ekonomik dalgalanmalar yaşandığını, ancak Anadolu Sigorta’nın stratejik fiyatlama disiplini ve geniş portföy yapısıyla bu dönemi başarılı şekilde yönettiğini söyledi.

Anadolu Sigorta, yılın ilk 10 ayında prim üretimini yüzde 44,5 artırarak yaklaşık 75 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, kasko, su araçları ve nakliyat branşlarında sektör liderliğini korurken, toplam 15 ana branşın 11’inde ilk üç sırada yer aldı. Şirketin serbest portföy büyüklüğü 72 milyar TL’ye yükseldi; son 12 aylık ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 36,4 seviyesinde gerçekleşti.

Tuğtan, bu sonuçların piyasa değerine de yansıdığını belirterek, “Anadolu Sigorta bugün 1,1 milyar doları aşan piyasa değeriyle güçlü bir finansal yapıya sahiptir” dedi. Tuğtan, 2026 yılı için mevcut ekonomi politikalarının etkisinin daha belirgin hissedileceğini ifade ederek şunları kaydetti: “Enflasyonun düşüş eğilimini sürdüreceğini, politika faizinin yüzde 25 seviyelerine doğru gerilemesini ve kurda enflasyon üzerinde bir yükseliş olmayacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede 2026 iş programımızı hazırladık.”

Toplumsal projeler büyüyerek sürüyor

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, şirketin sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi. Ergüntan, şunları söyledi: “2022’den bu yana yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi kapsamında 16 akıllı yangın gözetleme kulesi tamamlandı ve bugüne kadar 241 yangın erken tespit edildi. Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projesiyle 28 okulda kütüphane ve özel eğitim sınıfları kurduk; öğrencilere toplam 41 bin 669 kitap ulaştırdık. Kurtaran Araç projemiz kapsamında ise afet bölgeleri de dahil olmak üzere 3 bin 450 sokak hayvanına tedavi ve rehabilitasyon desteği sağladık.”

Teknoloji yatırımları hızlanıyor

Şirketin 1.859 çalışanından 350’sinin IT uzmanı olduğunu hatırlatan Tuğtan, bu kapasitenin sigortacılık sektöründeki en büyük teknoloji yapılanmalarından biri olduğunu söyledi. 2025 yılında hayata geçirilen projeler arasında robotik süreç otomasyonuyla 127 sürecin dijitalleştirilmesi ve 97 FTE verimlilik, yapay zekâ destekli Hasar Sanal Asistanı, mobil uygulamalarda 7,5 milyon işlem ve ASTRA üretim platformu dikkat çekti. Tuğtan, 2026’da devreye alınacak projeleri de şöyle sıraladı: Yeni nesil Sigortam Cepte uygulaması, müşteriye 360 derece bakış sağlayacak CRM projesi, veri ve süreç mimarisinin yeniden tasarlandığı, üç yıl sürecek dönüşüm programının ilk fazı.