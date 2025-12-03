Kârlılık güçlü, sermaye sağlam, riskler artıyor

SELÇUK ALTUN

Rapor, Avrupa ile yakın entegrasyona sahip Türkiye sigorta piyasasında da yakından izlenen küresel riskler ve finansal koşullara dikkat çekiyor.

S&P’ye göre, olumlu finansman ortamı ve düşük likidite endişeleri, bölgedeki sigorta şirketlerinin 2026’ya temkinli fakat yapıcı bir beklentiyle girmesini sağlıyor. Motor sigortası gibi ana branşlarda fiyatlandırma ivmesinin hasar enflasyonunun üzerinde seyretmesi, sektörün kârlılığını destekleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Avrupa genelinde ekonomik büyümenin zayıf seyredeceği öngörülse de S&P, bunun çoğu sigortacı için yönetilebilir bir baskı olacağı görüşünü paylaşıyor. Sigortacıların disiplinli varlık tahsisi, yatırım riskini sınırlayan temel faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Bununla birlikte, Avrupa–ABD arasındaki ticari gerilimler, jeopolitik ayrışma ve gayrimenkul piyasalarındaki zayıflığın genel ekonomi üzerinde yaratabileceği olası etkiler, sektörü sınamaya devam ediyor.

S&P, sektör genelinde sermaye fazlasının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü, bunun da dikkatli bilanço yönetimi, ılımlı finansal kaldıraç ve zayıf birleşme-girişim iştahı ile desteklendiğini aktardı. Sermaye kalitesinin güçlü kalması, sigortacıları olası piyasa şoklarına karşı dayanıklı hâle getiriyor.

Yapay zekâ saldırıları karmaşıklaştırıyor

Raporda, bir önceki yıldan devralınan siber tehditlerdeki artış ve ülkeler arasındaki farklı çevre politikalarının sigortacılar açısından temel yapısal riskler olduğu belirtildi. S&P, yapay zekânın saldırıları daha karmaşık hâle getirmesi nedeniyle özel siber koruma ihtiyacının hızla arttığını vurguluyor.

Mülk–kaza branşlarında marjlar güçlü

Kurum, 2026’ya kadar faaliyet performansının güçlü kalmasını beklerken, özellikle mülk ve kaza sigortalarında marjların yüksek seyrini koruyacağını tahmin ediyor. Son faiz artışları, hasar enflasyonunu geride bırakarak kârlılığı destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Hayat sigortacıları için ise yüksek faiz oranlarının etkisi daha sınırlı. Bunun temel nedeni, uzun vadeli varlık yapısı, birim bağlantılı ürünlere süren talep ve yeniden fiyatlamanın kademeli olması.

“2026’da güçlü performans sürecek”

S&P Global Ratings Analisti Volker Kudszus, “Derecelendirdiğimiz Avrupalı sigorta şirketlerinin, güçlü sermaye fazlalarıyla desteklenerek 2026 yılında da güçlü faaliyet performansı bildirmeye devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Rapor, Avrupa sigorta sektörünün genel olarak istikrarlı kredi görünümünü koruduğunu, sektörün son yıllarda sergilediği disiplin ve dayanıklılığın 2026’da da belirleyici olacağını ortaya koyuyor.

Sigortacılık WhatsApp’a taşındı

Eureko Sigorta dijital müşteri deneyimini güçlendiren yeni asistanı Eury’yi kullanıma sundu. Web sitesi ve WhatsApp üzerinden erişilebilen Eury, poliçe yenilemeden hasar sorgulamaya, kasko ve seyahat sağlık sigortası işlemlerine kadar birçok adımı hızlandırarak sigortacılığı daha erişilebilir kılıyor. Şirket, WhatsApp Flows entegrasyonu ile seyahat sağlık sigortasının tek ekranda tamamlanmasını sağlayarak sektörde yeni bir standart oluşturdu. Pazarlama ve Dijital Sigortacılık Lideri Burcu İsmailoğlu İpek, Eury’nin günlük iletişim platformları üzerinden kolay ve yalın bir deneyim sunduğunu belirterek teknoloji yatırımlarının devam edeceğini ifade etti. Kullanıcılar Eury’ye web sitesinden veya 0850 222 66 60 numaralı WhatsApp hattından ulaşabiliyor.