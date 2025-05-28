Her 5 kişiden 4’ü gelirini kaybetme endişesinde

SELÇUK ALTUN

BNP Paribas Cardif’in değişen dünyanın değişen sigortacılık trendlerini ortaya koymak amacıyla dünya genelinde gerçekleştirdiği araştırmanın Türkiye özelinde sonuçlarını değerlendiren BNP Paribas Cardif Acente Sigortacılığı ve Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, her 5 kişiden 4’ünün kısa veya orta vadede gelirini kaybetme endişesi taşıdığını söyledi.

BNP Paribas Cardif, sigorta sektörünün dünya üzerinde geldiği noktayı gözler önüne sermek amacıyla, global ölçekte “Protect & Project Oneself” (Kendini Koruma ve Planlama) araştırması gerçekleştiriyor. 2024’ün Ocak-Şubat aylarında 21 ülkeden 21 bin katılımcıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen bu küresel araştırma ile Türkiye’de gelişen sigorta bilinci, değişen eğilimler ve farklılaşan ihtiyaçlar bakımından da çok önemli ve yol gösterici veriler elde ettiklerini ifade eden Sertsöz, “Protect & Project Oneself” araştırmasının bu yanıyla hem şirketleri hem de sektör açısından yol haritası olduğunu söyledi. Araştırma ile birlikte Türkiye’de yaşayan katılımcıların en çok kaygılandıkları konuların, yüzde 87 ile doğal afetler, yüzde 86 ile kritik hastalıklar ve yüzde 84 ile kazalar olduğunu aktaran Sertsöz, “Özellikle doğal afet endişesinin ilk sırada yer alıyor olması elbette ki ülkemizin koşulları dikkate alındığında tesadüf olmadı. 2 yıl önce 11 ilimizi doğrudan etkileyen büyük deprem felaketi atlatmış, aynı zamanda “katastrofik risk” diye tanımladığımız sel, fırtına gibi geniş kitleleri ve coğrafyayı etkileyen riskler barındıran bir ülke olmamızın bu sonucu ortaya çıkardığını rahatlıkla söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Araştırmamızın sonuçlarından biri de ülkemizde her 5 kişiden 4’ünün kısa veya orta vadede gelirini kaybetme endişesi taşıdığını belirlememiz oldu” diyen Sertsöz, şöyle devam etti: “Ülkemizden araştırmaya katılanların %82 gibi büyük bir kısmı kısa veya orta vadede gelirlerini kaybetmekten endişe duyduklarını açıkladı. Bu rakamlar, araştırmanın yapıldığı diğer ülkelerle kıyaslandığında, ülkemiz özelinde farklı konularda endişe düzeyinin oldukça yüksek seyrettiğini göstermiş oldu. Maddi kaygılarla ilgili olarak, katılımcıların yarısı ölüm, hastalık veya işsizlik gibi istenmeyen olaylar karşısında kendilerinin veya ailelerinin maddi yük altında kalacaklarını belirtti.”

BNP Paribas Cardif “Protect & Project Oneself” araştırmasının dikkat çekici sonuçlarından bir diğerinin de beklenmedik yaşam olaylarının olması halinde mevcut yaşam standartlarını koruyamayacaklarını düşünen katılımcıların, özellikle kredi hayat sigortalarına yönelik pozitif bakış açılarının arttığı sonucunu ortaya çıkardığını kaydeden Gökhan Sertsöz, “Katılımcıların yüzde 71 gibi büyük bir kısmı, 2020'deki pandeminin etkisiyle sağlık sigortalarına olan ilgilerinin büyük oranda arttığını ifade etti" dedi.

Hayat sigortaları birikim aracı oldu

Son yıllarda, değişen ekonomik koşullar ve bireylerin finansal ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle birlikte, hayat sigortalarının rolünün de evrim geçirdiğini aktaran Sertsöz, “Artık, hayat sigortaları sadece bir risk yönetimi aracı değil, aynı zamanda bir birikim ve tasarruf aracı olarak da değerlendirilmektedir. Özellikle Türkiye’deki ekonomik belirsizlikler ve yaşanan doğal afetler bireylerin tasarruf alışkanlıklarını değiştirmiştir. Artan enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yaşam maliyetlerindeki yükseliş, bireyleri daha güvenilir ve sürdürülebilir yatırım araçlarına yönlendirmiştir. Hayat sigortaları hem vefat teminatı sunarak hem de birikim yapma imkanı sağlayarak bu ihtiyacı karşılamaktadır. Bu noktada özellikle döviz bazlı yatırıma olanak sağlayan enstrümanlara olan ilgi artmaktadır. Burada ön plana çıkan sigorta çözümleri ise prim iadeli hayat sigortaları ve birikimli hayat sigortalarıdır. Bunlarla beraber ekonomik koşullar dolayısıyla kişilerde ortaya çıkan kısa ve orta vadede gelirlerini kaybetme endişeleri, işsizlik sigortalarına olan talebi de üst sıralara taşımaktadır” diye konuştu.