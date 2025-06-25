'Fiyatı düşük tutuyoruz, sigortacılıktan para kazanıyoruz'

SELÇUK ALTUN

Sigorta sektöründe mali kârlılığın konuşulduğu bu dönemde Türkiye Sigorta’nın ana işi sigortacılık faaliyetlerinden elde ettiği teknik kârlılığa dikkat çeken Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, bunu yüksek fiyat rekabetine rağmen başardıklarını söyledi. Çınar, ilk çeyrekte yüzde 76 seviyesinde olan teknik kârlılığı, bu seviyede tutarak yılı tamamlamak istediklerini aktardı.

Basketbol Süper Ligi isim sponsorluğu ve Türkiye Basketbol Ligi isim sponsorluğunu 2022’den bu yana sürdüren Türkiye Sigorta, basketbola desteğini bir adım daha ileriye taşıyarak, A Millî Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının ana sponsorluğunu üstlendi. Bu kapsamda şirket, A Milli Kadın Basketbol takımını, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamındaki karşılaşmalarında yalnız bırakmadı. Karşılaşmaların ardından Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar ile Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç ve Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu’nun katılımıyla basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

Sigorta şirketlerinin son 2 yıldır yüksek faiz ortamı nedeniyle mali kârlarla ciddi kazanımlar elde ettiğini hatırlatan Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, Türkiye Sigorta’nın sigortacılık faaliyetlerinden elde ettiği teknik kârlılığa dikkat çekti. Türkiye Sigorta olarak, teknik kârlılıkta hemen hemen her branşta sektörün öncüsü olduklarını söyleyen Çınar, “Yılın ilk çeyreğinde teknik kârlılıkta Türkiye Sigorta olarak yüzde 76’lar seviyesindeyiz, yine ilk çeyrekte bileşik rasyomuz yüzde 99 seviyelerinde. Hedefimiz yılsonunda da aynı finansal kararlılıkla benzer teknik kârlılık seviyelerini koruyarak yılı tamamlayabilmek” dedi.

Enflasyonist dalgalanmalar duruldu

Kaskoda da geçen yıllara oranla fiyat rekabetini sürdürmelerine karşın teknik kârlılığı koruduklarını ifade eden Çınar, şöyle devam etti: “2025 yıl başlangıcından itibaren fiyat artış oranlarımızı enflasyonun altında tutma gayretini sürdürüyoruz. Amacımız, Kasko ve TSS’de sigortalı sayısını artırmak, vatandaşımızın sigortaya erişimini, ulaşımını sağlayabilmek. Aktüeryal çalışmalarımız ve davranış modellemesi uygularımızı bu aksiyonlarımızı destekleyebilecek modeller üzerine kurguladık. Aynı zamanda ürün dengemiz de en güçlü yanlarımızdan biri olarak bu yolculukta amacımızı destekliyor. Trafik ve diğer branşlarda portföy dengesini gözeterek, bireysel ürünleri ön planda tutacak bir strateji izliyoruz. Portföy dengesinde, Kasko ve Sağlık branşları için sigortalıların davranışlarını modelleyerek, hedef kitlemize uygun müşterilere ulaşma ve güçlü hasar yönetimi sağlayarak hem ölçek büyümesi sağlayıp hem de hedeflediğimiz teknik kârlılıklara ulaşabiliyoruz.”

Sektörde, enflasyon artışı ile beraber araç bedellerinde ve hasar maliyetlerine yansıyan artış yönlü dalgalanmaların 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren belli bir seviyede dengeye geldiğini ve 2025 yılında da bu seyrin devam ettiğini aktaran Çınar, hasar - prim oranlarını oluşturan hasar ve üretim portföylerini de iyi analiz etmenin de hedeflenen teknik kârlılığa ulaşmada önemli yol göstericilerden biri olduğunu söyledi.

TSS’de büyüme süreklilik kazanacak

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesinin son yıllarda önemli artışlar gösterdiğini belirten Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu ise, kişilerde sağlık bilincinin artması, risk algısının yükselmesi ile tamamlayıcı sağlık branşında geçtiğimiz dönemde elde edilen büyümenin süreklilik göstereceğini ve yeni sigortalı kazanımının devam edeceğini öngördü. “Özel sağlık sigortalarının özendirilmesi için farklı teşvik modellerinin değerlendirilmesi hem sağlık sisteminin kamu maliyeti üzerindeki yükü hafifletecek hem de bireylerin sağlık sisteminden daha fazla faydalanmasını sağlayacaktır” diyen Buldu, kamu tarafından sağlanacak finansal teşviklerle özel sağlık sigortacılığının geliştirilmesi ve sigortalı sayılarının artırılmasının, kamu üzerindeki sağlık harcamaları yükünün azaltılması için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Sigorta’nın sektörün lider ve en güçlü oyuncularından biri olduğunu kaydeden Buldu, “Sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştık. Bunu başarırken sağlık sigorta pazarına yeni sigortalılar kazandırarak ve sektörün büyümesine, bilinirliğine ve bireylerin ayrıcalıklı sağlık hizmet erişimine ulaşmasına önemli katkı sağladık. Hizmet kalitemizi ve ürünlerimizi zenginleştirerek sigorta penetrasyonunu artırmak adına özellikle sağlık ürünlerimizi derinleştirdik. Hem teminat kapsamını genişletmek hem de teminat yapısına uygun olarak ürün fiyatlaması konusunda çok önemli aksiyonlar aldık” ifadelerini kullandı.

Bir Bilge, 16 kişiye bedel

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç da üretken yapay zeka teknolojilerine yönelik çalışmalar kapsamında hem kurum içi çözümler geliştirdiklerini hem de uluslararası yazılım sağlayıcılarla işbirliklerini sürdürdüklerini söyledi. Yapay zeka ve ileri analitik ekiplerinin modeller üzerinde eğitim çalışmaları gerçekleştirdiğini aktaran Kılıç, veri teknolojilerinin ise veriye erişimi kolaylaştırmak için aktif olarak kullanıldığını kaydetti. Kılıç, geçen yıl temmuzda devreye alınan dijital asistan Bilge’nin, Ekim 2024 itibarıyla 3,5 milyonun üzerinde sorguya yanıt verdiğini, sistemin web ve mobil platformlarda en çok tercih edilen destek kanalı haline geldiğini dile getirdi.

Bilge’nin operasyonel yükü azaltarak 16 tam zamanlı çalışana denk verim sağladığına işaret eden Kılıç, müşteri talepleri ve yorumlarının anlık izlenerek ürün geliştirme süreçlerine katkı sağlandığını ifade etti.

“Desteğimiz geniş bir yelpazede devam edecek”

Türk sporuna değer katmanın gururu içinde olduklarını ifade eden Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, spora olan desteğin sadece salonlarla sınırlanmadığını belirterek deprem bölgesindeki projelere dikkat çekti. Mayıs ayında, Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliğiyle 6 Şubat depremlerinin en fazla etkilediği illerden Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da inşa edilerek gençlerin kullanımına açılan basketbol sahalarında 3x3 basketbol turnuvaları düzenlediklerini hatırlatan Özkoyuncu, Türkiye Sigorta’nın aynı zamanda 2023’ten bu yana bireysel olarak Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım Sporcumuz Zeliha Aksak, Para Yüzme Milli Takım Sporcumuz Sevilay Öztürk, Paralimpik Tenisçimiz Uğur Altınel’e sponsorluk desteği verdiğini vurguladı.

Özkoyuncu, Türkiye Sigorta’nın finansal sürdürülebilirlikten teknolojiye, spordan kurumsal sosyal sorumluluğa kadar çok geniş bir yelpazede değer üretmeye devam edeceğini vurguladı.