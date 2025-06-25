Teşvikli yabancı yatırım nisanda yüzde 279 arttı

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 yılı Nisan ayına ilişkin teşvikli yatırım istatistiklerini açıkladı. Veriler, geçen yıl mayıs ayından itibaren teşvikli yatırımlarda başlayan gerileme sürecinin, bu yıl biraz da olsa durulduğunu gösterdi. Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 gerileyen teşvikli yatırımlar, şubatta yüzde 4,83 gibi sınırlı bir artış göstermişti. Martta yüzde 64,2 gibi yüksek oranda gerileyen teşvikli yatırımlar nisanda ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 99 milyar 788 milyon liraya yükseldi.

Yatırımdaki yüzde 35,8’lik artışa karşılık istihdam yerinde saydı

Nisandaki yüzde 35,8’lik artışın önemli bölümü yabancı sermayeli yatırımlardan kaynaklandı. Her ne kadar toplam yatırım içindeki payı yüzde 15 civarında olsa da bu dönemde yabancı sermayeli yatırım yüzde 279,3 oranında artarak 4 milyar 392 milyon liradan 16 milyar 659 milyon liraya yükseldi.

Toplam istihdamdaki artış yatırım miktarındaki artışla doğru orantılı gerçekleşmedi. Yatırımdaki yüzde 35,8’lik artışa karşılık istihdam yerinde saydı ve sadece 299 kişilik artışla 15 bin 515 oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sektörel bazda detaylı veri açıklamadığı için istihdam artışının hangi sektörler kaynaklı olduğu tespit edilemiyor. Ancak nispeten daha az istihdam oluşturan enerji sektöründeki yatırımlarda artış oranı daha fazla olduğu için, istihdamın sınırlı kaldığı tahmin ediliyor.

Aynı dönemde teşvik belgesine bağlanan yatırım sayısı da 36 adet azalarak 628’e geriledi. Yabancı sermayeli teşvik belgesi sayısı 21’den 23’e çıkarken, yerli sermayeli teşvik belgesi sayısı 643’ten 605’e geriledi.

Teşvikli yatırımlar ilk 4 ayda geriledi

Bu yıl ocak-nisan döneminde ise teşvik belgeli yatırımlar yüzde 23,2 azalarak 400 milyar 862 milyon liradan 307 milyar 680 milyon liraya indi. Yerli sermayeli yatırımlar yüzde 20,8’lik azalışla 351 milyar 624 milyon liradan 278 milyar 194 milyon liraya geriledi. Yabancı sermayeli yatırımlar ise yüzde 40,1 azalarak 49 milyar 238 milyon liradan 29 milyar 486 milyon liraya düştü.

Yılın ilk 4 ayında öngörülen istihdam 15 bin 382 kişi azalarak 78 bin 185’ten 62 bin 803’e geriledi. Teşvik belgesine bağlanan yatırım sayısı da 529 adet azalarak 3 bin 330’a indi.