Borsada ateşkes coşkusunu çatışma ihtimali de bozmadı

ŞEBNEM TURHAN

Jeopolitik gerilimlerle son haftalarda sıkıntılarını katlayan TL varlıklar ve yatırım araçları dün güne ateşkesin sağlandığı haberleriyle coşkulu başladı. Borsa İstanbul BİST100 endeksi açılışta yüzde 3,04 yükselirken 39.74 seviyesinin üzerini gören dolar/TL 39.60 seviyelerine geriledi. Euro ise 46.1774 ile TL karşısında tarihi zirvesini gördü. TL cinsi gösterge tahvil faizleri de dün düştü, gram altın fiyatlarındaki kayıp yüzde 1,9’u aştı. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS 302 baz puanlara indi. Coşkulu borsa gün içinde İsrail’in İran’ın füze gönderdiği haberleriyle dalgalandı, ancak bu haberler yükselişin hızını kesmedi.

Pegasus ve THY hisseleri uçtu

İçeride bir türlü dinmeyen siyasi gerilime küresel jeopolitik gerginliklerin etkilenmesiyle son dönemde özellikle Borsa İstanbul sıkıntılı günler geçiriyor. ABD Başkanı Trump’ın ateşkes sağlandığını iddia etmesi hisse senedi piyasaları için umut oldu. Güne yüzde 3,04 yükselişle başlayan BİST100 endeksi ateşkesin ihlal edildiği haberleriyle sarsılsa da kazancını devam ettirdi. BİST100 endeksi günü yüzde 3,36 yükselişle 9.448,90 puandan tamamladı.

Savaşın en çok etkilediği ulaştırma endeksi ile THY ve Pegasus hisseleri ateşkes haberiyle yükselişe geçti. Pegasus hissesi yüzde 10 getiriyle hem tavan, hem de BİST100 endeksinde en iyi performans gösteren şirket olurken, THY hisselerinde de yükseliş yüzde 8,5 oldu. Ulaştırma endeksi de geçen günlerdeki negatif performansının ardından dün günü yüzde 7,89 yükselişle kapattı.

Bankacılık endeksi de dünün öne çıkan endekslerinden oldu. İşlem gününe yüzde 4,71 yükselişle başlayan bankacılık endeksi gün içinde yüzde 3,5-4 arası kazançla dalgalanırken günü yüzde 4,28 getiri ile kapattı.

Ateşkes petrol fiyatlarında sert düşüş sağladı. Önceki gün 75 doların üzerinde olan petrol fiyatları dün 67 dolardan işlem gördü. Gerginliğin sürdüğü günlerde yükselişiyle dikkat çeken TÜPRAŞ hissesi ise dünün kaybedeni olarak öne çıktı. Tüpraş'ın yanı sıra başta Aselsan olmak üzere savunma sanayi şirketleri hisseleri de dün negatif bir gün geçirdi.

Dolar endeksinin küresel olarak güç kaybı

Euro/dolar paritesini de yukarı çekti bu içeride Euro/TL’de yeni zirvelerin görülmesine neden oldu. Dün yüzde 0,56 üzerinde yükselen Euro/TL’nin yeni rekoru 46.1774 olarak belirlendi.

Türkiye’nin gösterge tahvil faizleri de dün geriledi. İki yıllık gösterge tahvil faizi dün yüzde 2,30, 5 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 1,95, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 2,06 düşüş gösterdi.

Hem küresel tarife savaşları sırasında hem de jeopolitik gerilimlerle hızla yükselen altın fiyatları ateşkes sonrasında düşüş trendine girdi. İçerde gram altın fiyatları dün 1,94 geriledi, serbest piyasada çeyrek altın fiyatı ise yüzde 2,12 azaldı.

■ Hazine’den 5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın üçüncü dış borçlanması için bankalara yetki verdiğini açıkladı. Hazine Eylül 2030 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracına çıktı. Hazine 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde yapılacak ihraç için Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki verdiğini açıkladı. Bankacılık kaynaklarına göre Eylül 2030 vadeli dolar cinsi sukuk ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7,25 civarı oluştu. İhraca gelen talep 5.4 milyar doları aştı ihraçta nihai getiri yüzde 6,85 olarak belirlendi. Hazine bu yılın ilk ihracını şubatta gerçekleştirmiş 2032 vadeli 2.5 milyar dolar borçlanmıştı. Bu ihracın yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,2 olmuştu. Mayısta ise 2 milyar dolar ihraç yapan Hazine 2032 vadeli olarak borçlanmış yatırımcıya getiri yüzde 7,450 olmuştu. Hazine iki tahvil ihracıyla 2025’te uluslararası piyasalardan toplam 4.5 milyar dolar finansman sağladı.

■ Garanti’nin tahvil ihracına talep 1 milyar doları aştı

Garanti BBVA 10 buçuk yıl vadeli ve 5 buçuk yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip dolar cinsi tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi. Garanti BBVA’dan KAP'a yapılan açıklamada, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara dolar cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihracı için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, BofA Securities, J.P. Morgan, BNP Paribas, Emirates NBD Bank PJSC, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities EMEA plc ve Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiği belirtildi. LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, 500 milyon dolar büyüklüğünde olması bekleniyor. İlk getiri beklentisi yüzde 8,75'li seviyelerde belirlenirken, ihraca gelen talep 1 milyar doları aştı.