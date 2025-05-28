  1. Ekonomim
  2. Sigortacılık
  3. SEDDK'den İnsera Sigorta Kooperatifi açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Takip Et

SEDDK'den İnsera Sigorta Kooperatifi açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), İnsera Sigorta Kooperatifi hakkında basında yer alan kuruluş onayı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SEDDK'den İnsera Sigorta Kooperatifi açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Takip Et

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yaptığı yazılı açıklamada  "Bazı basın yayın organlarında yer alan Sınırlı Sorumlu İnsera Sigorta Kooperatifi unvanlı sigorta kooperatifinin kuruluşuna Kurumumuzca uygunluk verildiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konu gerçek dışı haber ile ilgili muhataplar nezdinde adli süreçler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Haziranda hesaplara yatacak! 18 şirket temettü kararını duyurdu: Lot başına ne kadar ödeyecek?Haziranda hesaplara yatacak! 18 şirket temettü kararını duyurdu: Lot başına ne kadar ödeyecek?Ekonomi

 

Eğilmez, İngiltere örneği verdi! “Çok tuhaf bir yere geldik” diyerek hayat pahalılığını ortaya koyduEğilmez, İngiltere örneği verdi! “Çok tuhaf bir yere geldik” diyerek hayat pahalılığını ortaya koyduEkonomi

 

Sigortacılık
Her 5 kişiden 4’ü gelirini kaybetme endişesinde
Her 5 kişiden 4’ü gelirini kaybetme endişesinde
Zurich Sigorta Türkiye CEO’su Yılmaz: Bu coğrafyada Türkiye’den iyisi yok, yatırıma devam edeceğiz
Bu coğrafyada Türkiye’den iyisi yok, yatırıma devam edeceğiz
Trump politikaları sigorta maliyetlerini artıracak
Trump politikaları sigorta maliyetlerini artıracak
Katılım sigortacılığında yeni yaklaşımlar
Katılım sigortacılığında yeni yaklaşımlar
TDM Clinic, sigorta sektörüne özel dijital çözüm üretiyor
TDM Clinic, sigorta sektörüne özel dijital çözüm üretiyor
MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Yurtseven: 2025’in kalanı öngörülebilir olmaktan çıktı
2025’in kalanı öngörülebilir olmaktan çıktı