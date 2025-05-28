SEDDK'den İnsera Sigorta Kooperatifi açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yaptığı yazılı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan Sınırlı Sorumlu İnsera Sigorta Kooperatifi unvanlı sigorta kooperatifinin kuruluşuna Kurumumuzca uygunluk verildiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konu gerçek dışı haber ile ilgili muhataplar nezdinde adli süreçler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.