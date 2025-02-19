15. GAPTARIM Fuarı ve Tarım Zirvesi Gaziantep’te kapılarını açıyor

GAZİANTEP

Sürdürülebilir tarım, tarım teknolojilerinin konuşulacağı, forumlar, etkinlikler, tiyatrolarıyla festival havasında geçecek organizasyon Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)’de yapılacak. 20 Şubat Perşembe Günü saat 10.00’da kapılarını açacak Tarım Zirvesi ve Fuar 23 Şubat Pazar Günü’ne kadar sürecek, tarım konuları tüm yönüyle ele alınacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım Zirvesi 15’inci GAPTARIM Fuarı’nda yerini alarak birçok etkinlikle çiftçiler ve vatandaşlarla birlikte olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından OFM’de oluşturulan “Akıllı Tarım Uygulama Sokağı” gün boyu ziyarete açık olacak. Fide dağıtımı, iklim değişikliği ve toprak, çilek dikimi, atık bertaraf yöntemleri, kompost çalışma atölyesi, çalışma atölyeleri, coğrafi işaretler, ata tohum bankası, kent tarımı, drone ilaçlama teknikleri, nem sensör uygulamaları konularında oluşturulan sokakta etkinlikler fuar boyunca yapılacak.

Akıllı Tarım Uygulama Sokağı’nı ziyaret edenler ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanında oluşturduğu tesisler, tarıma verilen destekler ile yapılan uygulamalar, toprak taramaları, mobil analiz laboratuvarı gibi birçok konuda bilgi alabilecek.