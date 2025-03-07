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Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 299 milyon 386 bin lirayı aşkın destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi yapılacak
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Üretime verdikleri desteğin, toprağa bereket olmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "3 milyar 299 milyon 386 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Yapılacak destek tutarları

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 lira, hayvan gen kaynakları için 228 milyon 675 bin lira, kırsal kalkınma yatırımı için 40 milyon 307 bin 577 lira olarak belirlendi.

Hububat desteği Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli, Kahramanmaraş illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

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