Bakan Yumaklı duyurdu: ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin yol açtığı zirai don olaylarına ilişkin, bölge milletvekillerinin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Hasar tespiti yapılıyor

Bakan Yumaklı, zirai don olaylarının yaşandığı illerdeki hasarı belirlemek amacıyla çalışmaların devam ettiğini vurguladı. “Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir” ifadelerini kullandı.

Zirai don sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaların, hasar oranında karşılanacağını belirten Yumaklı, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı ve üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.