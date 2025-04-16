CHP Genel Başkanı Özel'den Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalpten çıkan ana damarında yırtık tespit edilen Önder’in ameliyata alındığı, operasyon sırasında kalbinin iki kez durduğu öğrenildi.

Sürecin ciddiyetine dikkat çekildi

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Ameliyat henüz tamamlanmadı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz" denilerek sürecin ciddiyetine dikkat çekildi. Parti yetkilileri, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Özel sosyal medya hesabı üzerinden Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabı üzerinden Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum.”