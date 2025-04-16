  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sırrı Süreyya Önder canlı yayında hastalığını anlatmış: 'Bu menzilin gözükmesi demek' (Video)
Takip Et

Sırrı Süreyya Önder canlı yayında hastalığını anlatmış: 'Bu menzilin gözükmesi demek' (Video)

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve saatler süren bir ameliyat geçiren TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aylar öncesinde katıldığı bir canlı yayında hastalığını anlattığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sırrı Süreyya Önder canlı yayında hastalığını anlatmış: 'Bu menzilin gözükmesi demek' (Video)
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışı ile başlayan ve ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan yeni süreçte İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile yapılan görüşmelerde kilit isim olan TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldi, hastaneye kaldırıldı, saatler süren bir ameliyata alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Önder'in aylar öncesinde hastalığını katıldığı bir canlı yayında anlattığı ortaya çıktı.

HaberTürk canlı yayına katılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, "Bir ağır hastalık geçirdim ve geçiriyorum. Hastane servislerinde epeyce dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var, bunlarla boğuşuyorum. Bu menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım" demişti.

Sırrı Süreyya Önder için kritik saatler: DEM Parti'den yeni açıklamaSırrı Süreyya Önder için kritik saatler: DEM Parti'den yeni açıklamaGündem

 

Gündem
Adana'da 7 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Aramalar sürüyor
Adana'da 7 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Aramalar sürüyor
CHP Genel Başkanı Özel'den Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı
CHP Genel Başkanı Özel'den Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyede
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyede
17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 89 şüpheli yakalandı
17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 89 şüpheli yakalandı
SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Sırrı Süreyya Önder için kritik saatler: DEM Parti'den yeni açıklama
Önder için kritik saatler: DEM Parti'den yeni açıklama