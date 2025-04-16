Sırrı Süreyya Önder canlı yayında hastalığını anlatmış: 'Bu menzilin gözükmesi demek' (Video)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışı ile başlayan ve ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan yeni süreçte İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile yapılan görüşmelerde kilit isim olan TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldi, hastaneye kaldırıldı, saatler süren bir ameliyata alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Önder'in aylar öncesinde hastalığını katıldığı bir canlı yayında anlattığı ortaya çıktı.

HaberTürk canlı yayına katılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, "Bir ağır hastalık geçirdim ve geçiriyorum. Hastane servislerinde epeyce dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var, bunlarla boğuşuyorum. Bu menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım" demişti.