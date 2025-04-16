Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı tamamlandı, yoğun bakıma alındı

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı geçirerek tadavi altına alındığını açıkladı.

DEM Parti’den yapılan ilk açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam (15 Nisan) geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ameliyat edildi

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Florence Nightingale Hastaneler Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, ameliyatın kalp hastalıkları içindeki en büyük ameliyatlardan biri olduğunu söyledi.

Hastaneye getirilmeden önce iki kere kalbi duran Önder'in, ana damardaki yırtıkla ilgili operasyonu 8 saat sürerek sabah 07.00'ye doğru sona erdi. Doktorların bu sürede kalp ana aort damarındaki yırtığı dikmeyi başardığı, Önder'in bir süre ameliyathanede tutulduktan sonra saat 09.30'a doğru, kalbi cihaza bağlı olarak yoğun bakım servisinde gözlem altına alındığı öğrenildi.

Hastaneden açıklama: Yoğun bakıma alındı, hayati tehlikesi sürüyor

Önder'in son durumuyla ilgili hastanenin başhekimliğinden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Oniki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamın Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır" denildi.

Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp – akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında hastanemiz acil ünitesine ulaştırılmıştır.

Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp – akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Diseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir.

Takiben 23.05’de yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’ de operasyon başlamıştır.

Ameliyatta aort diseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır.

Ancak bu kadar büyük bir diseksiyonun ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyatı titiz operasyon sürecine rağmen başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı işlevsiz kalmış ve hasta ileri yaşam isi̇vi̇ne kısıtlamaktadır.

Öncelikli olarak yaşam desteği sonrasında hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım desteği) cihazı eşliğinde yoğun bakım ünitesine alınmıştır.

Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."

DEM Parti'den yeni açıklama

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gece boyunca bizimle beklediğiniz için, iyi enerjiniz için dualarınız, şifa dilekleriniz için iyi haberler geçmeye özen gösterdiğiniz teşekkür ederiz. Gözü, gönlü, kulağı burada olan tüm herkese teşekkür ederiz. Siyasi partilerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı yakından takip ediyor Sırrı Süreyya Önder'in durumunu. Hepimize iyi haberler vermek için inanın dakikalar sayıyoruz. Şuana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Görüyoruz ki merak ediliyor. Ne olduğu, ameliyat bitti mi, bitmedi mi. Bittiyse başarılı geçti mi geçmedi mi. Yoğun bakıma alındı mı alınmadı mı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak. Hastanede kalma süreci ve bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri süreyi uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Sabah 07.00 - 08:00 sularına sürebilecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi ama ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem biz sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar ameliyatın nasıl geçtiğine dair gerekli açıklamayı yapacaktır. Şunu söyleyebiliriz ki, Sevgili Sırrı Süreyya Önder çok zor zamanların insanı. Yüreği çok zor zamanlara dayanmış çok ağır olaylar yaşamış, görmüş, geçirmiş. Ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan. Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde. Umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değildir. Ameliyatın uzun süreceği zaten bekleniyordu. Zor bir vaka ile karşı karşıya olduklarını hekimlerde söyledi. Ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden biz büyük bir umutla bekliyoruz" dedi.

Önder'in sağlık durumuna ilişkin gece saat 02.00'de yazılı açıklama yapan DEM Parti, "TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder’in durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder’in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Hatimoğulları ve Bakırhan, İstanbul'a geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'e ziyarette bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sırrı Süreyya Önder'in durumuyla ilgili hastane önünde açıklamada bulundu.

Hatimoğulları açıklamasında, "Meclis Başkan Vekili, DEM Parti Milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder bugün evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu çağrılan ambulans ile kendisine ilk müdahale yapıldı. Hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı fark edildi ve acilen ameliyata alındı" dedi.

Önder'in bugüne kadar çok badire atlattığını ve bunu da atlatacağına inandıklarını ifade eden Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. Biz inanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. Biz inanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak. Sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan, soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili bilgiler aldıkça, yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız." dedi.

Oluç: Kalp rahatsızlığı vardı

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç "Kalp rahatsızlığı vardı, kontrol altındaydı. Daha yeni doktor kontrolünden geçmişti. Zaman zaman sağlığını bu süreçte aksattı" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki partililer Sırrı Süreyya Önder'in durumunu hastaneden takip ediyor.

İlk 3 gün kritik

Filiz Kerestecioğlu ve Pervin Buldan ise Önder'in hastanede bekleyen dostlarına son durum hakkında bilgi verirken ameliyatın ardından ilk üç günün kritik olduğu bilgisini verdi.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Rektör Prof. Dr. Çiftçi: Hastanın hayati tehlikesi hala devam ediyor.

Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurdu. Çiftçi, "Ameliyat saat 23.30 sıralarında başladı. Tüm Kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması... Büyük bir ameliyat. Hastanın hayati tehlikesi hala devam ediyor" dedi.

Doç: Dr. Güner: Büyük bir ameliyatt

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İlk ihbar ile Sayın Önder'e müdahale edildi. Bu hastaneye naklini gerçekleştirdik. Şu anda büyük bir ameliyatta. Rabbim inşallah şifasını verecektir." diye konuştu.

Vali Gül: Ameliyatın neticisini doktorlar açıklayacak

İstanbul Valisi Davut Gül, saat 01.55'de hastane önünde yaptığı açıklamada, 112'ye 22.10 itibarıyla ihbar geldiğini bildirdi. Olayın ilk anından itibaren sağlık görevlilerin müdahalede bulunduğunu bildiren Gül, ameliyatın 7-8 saat sürmesinin beklendiğini belirtti.

Gül, "Ameliyatın sonucunu bekliyoruz. Sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Önder 3 gün uyutulacak

Operasyonun ardından Önder'in 3 gün uyutulmasının beklendiği öğrenildi.

Bakan Memişoğlu: Kalpten çıkan ana damarda yırtılma nedeniyle müdahale yapıldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Önder'in sağlık durumuna ilişkin "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı: Tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." denildi.

Siyasilerden geçmiş olsun mesajları

Bahçeli'den hastaneye ve Buldan'a telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve Önder'in doktoru ile konuşup bilgi aldı. Bahçeli ayrıca, Pervin Buldan'ı arayıp şifa dileklerinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek: Çok geçmiş olsun... Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve MYK üyeleri, Sırrı Süreyya Önder'in sürecini takip etmek üzere İstanbul Florance Nightingale Hastanesi'ne gitti.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Mv. ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

İstanbul Valisi ve İl Sağlık Müdürü hastaneye gitti

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile hastaneye gittiklerini belirterek "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.